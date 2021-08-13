Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi
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Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi

Tokat'ta Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi yurda yerleştirildi.

Ekipler, son 7 günde yaptıkları HES kodu sorgulamalarında, karantinada olması gereken 9 kişiyi belirledi.

Tespit edilen kişiler, Milli, Eğitim Müdürlüğüne ait Şehit Aydoğan Aydın Lisesi Yurdu'na yerleştirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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