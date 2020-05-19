- TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı
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- TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı

- TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da salgından etkilenenler başta olmak üzere 3 bin aile için hazırlanan gıda paketlerini Kabil Valisi Mohammad Yaqub Haidari'ye teslim etti.

- TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı
19.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:37

- TİKA'dan Afganistan'da 3 bin aileye gıda yardımı

KABİL - Türk işbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da salgından etkilenenler başta olmak üzere 3 bin aile için hazırlanan gıda paketlerini Kabil Valisi Mohammad Yaqub Haidari'ye teslim etti.

TİKA, dünya genelinde yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabul'de TİKA tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen aileler başta olmak üzere 3 bin aileye gıda yardımı yapıldı. Söz konusu yardım, Darul Aman Sarayı'nda düzenlenen törenle Kabil Valisi Mohammad Yaqub Haidari'ye teslim edildi. Törende TİKA Koordinatörü Zühtü Çal, Afgan yetkililer ve gazeteciler yer aldı.

Kabil Valisi Haidari, "Bugünlerde Afgan halkımız kötü ve zor günler geçirirken Türk dostlarımız Afgan halkının yardımına koştu ve bizi kendilerine minnettar bıraktı. Bizim dostluğumuz çok eskilere dayanır. Türkiye'nin her zamanki devamlı ve büyük yardımları için teşekkür ederiz, iyi ki varlar" dedi.

Vali Haidari, "Onların her alanda bize yardımları dokundu. Özellikle bu korona günlerinde Sağlık Bakanlığımıza ve bu hastalığa yakalanan bütün Afganistan halkına yardımda bulundular" şeklinde konuştu.

TİKA Koordinatörü Zühtü Çal ise, "Kabil valisinin talebi üzerine salgından etkilenen aileler başta olmak üzere 3 bin aileye gıda yardımında bulunduk. Yardımlarda un, makarna, yağ, pirinç gibi gıda maddeleri var. Tabii Ramazan sonu yaklaştığı için biraz hızlandırmak zorunda kaldık. Dolayısıyla biz bu yardımı kardeş Afgan halkına yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Çal, "Bayramdan sonra Kabil Valiliğinin yeni tıbbi malzeme talebini karşılayacağız. Atatürk Çocuk Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve teçhizat teslimi yapacağız. Yine Sağlık Bakanlığına tıbbi malzeme teslim edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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