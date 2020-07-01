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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebiyle aldığı liglerin oynatılmaması kararına tepki göstererek, 2. Lig ve 3.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig oynatılmaması kararına 1928 Bucaspor'dan tepki
01.07.2020 13:18 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:01

TFF 3. Lig 1. Grup'ta liderin 6 puan gerisinde 4. sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, TFF'nin 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin talebiyle aldığı liglerin oynatılmaması kararına tepki göstererek, 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin 79 kulüpten aldığı dilekçeyi olduğundan farklı bir şekilde TFF'ye sunduğunu söyledi. Aktaş, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), daha önce aldığı kararda alt ligleri 18 Temmuz'da devam ettirileceğini duyurmuştu. Ardından 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin başvurusunu dikkate alan TFF, ilgili liglerde kalan maçların oynanmayacağını açıkladı. TFF'nin bu kararına alt liglerde mücadele eden bazı takımlardan tepkiler yükseldi.

2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin kendilerinden aldığı dilekçeleri olduğu gibi TFF'ye sunmadığını söyleyen TFF 3. Lig ekiplerinden 1928 Bucaspor'un başkanı Cihan Aktaş, "TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescili ile ilgili TFF'nin verdiği bir karar var. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili açıklama yapılmadı ve bu açıklama bekleniyor. Biz, iddiası olan takımların üst liglere çıktığı zaman da maddi ve manevi olarak bu ligleri kaldırabilecek takımların mağdur edilmediği bir süreç yaşanmasını istiyoruz. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, tüm takımlarla 'Ligler oynansın veya oynanmasın diye TFF bir yazı istiyor' diye bir diyaloğa geçti. Kulüplerin cevaben 'Play-off oynanacaksa liglerin oynanmamasına razıyız' dediği ve bunu dilekçeye döktüğü kısımda herkese bir kurnazlık yapıldı. Konu kısmına 'Ligler oynanmasın yazın, alt kısma da talebinizi yazın' diyerek 79 kulüpten yazı aldılar. Bu dilekçeleri TFF'ye götürüp 'Kulüpler oynamak istemiyor' dediler. Oysaki durum çok farklıydı" dedi.

Birçok kulübün bu duruma tepki gösterdiğini ifade eden Aktaş, "Burada hem TFF kandırıldı hem de bu kişiler istediklerine kavuştular. Bu kişiler, ilk 2 pozisyonunda olan ve düşme pozisyonunda olan insanlar. Bu konuda TFF'ye ve bize yapılmış bu durum ciddi anlamda Türk futboluna zarar vermek üzere. Bu işe para ve zaman harcayanlar, moral ve motivasyon olarak çökmüş durumda. Düşmesi garanti olan takımlar ise '1 sene daha burada duralım' mantığında. Böyle olursa Türk futbolu ciddi anlamda zarar görecek. 2-3 takımın geleceğine bağlı olarak değil, Türk futbolunun geleceğine yönelik karar verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması"

Gelecek sezon için TFF'ye bir de öneri sunduklarını ifade eden Aktaş, "Genel anlamda mağdur oluşturmak istenmiyorsa, bölgesel amatör liglerden lider olanlar şampiyon ilan edilecekse TFF 3. Lig'de şişme olacak. TFF 3. Lig'in de ilk 6'sını TFF 2. Lig'e çıkarak TFF 2. Lig 3. Grup oluşturarak üst lige hazır olan takımları memnun edip bu süreci mağdur değil daha verimli bir şekilde tamamlamak gerekiyor. Herkesin ortak fikri, alt liglere odaklanılması. İthal değil yerli futbolu çıkarılmalıdır. Bu daha çok gence şans verilecek bir formüldür" açıklamasını yaptı.

Aktaş, sadece TFF'nin değil imza atan kulüplerin de kandırıldığını yineleyerek, "TFF'ye gidip 'Lig oynanmasın istiyorlar' diyerek resmen ülkeyi kandırdılar. 2. Lig ve 3. Lig Kulüpler Birliği, ülke futbolunu kandırdı bu süreçte. Yaptıklarına inanmıyoruz. Futbolcularla da konuşuyoruz. Maddi manevi anlamda çökmüş durumdalar. Bunun bir an önce toparlanması gerekiyor. TFF'nin bu durumu dikkate alacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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