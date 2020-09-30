Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

30.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:04
Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı

Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı.

Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, erken hasat edilen zeytinlerden sezonun ilk yağ sıkımı işleminin yapıldığını belirtti.

Zeytinin kent ekonomisine önemli katkıları olduğunu bildiren Kökçüoğlu, şunları kaydetti:

"İlimizde 300 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılmakta olup bunun yüzde 95'i yağlık çeşittir. Son dönemde zeytinyağının pazarlanmasında kalite ve markalaşma büyük önem arz etmekte, bu konuda ilimizde özel sektör ve kurumlarımız tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Doğru zamanda ve tekniğine uygun olarak yapılan hasat zeytinyağının kalitesini doğrudan etkilemektedir. Soğuk sıkım tekniğiyle üretilen zeytinyağında yoğun meyve aroması ve yüksek kalite elde edilmektedir."

Vali Recep Soytürk'ün zeytin ve zeytinyağı üreticilerine her türlü desteği vermesinin tarım için büyük bir zenginlik olduğunu belirten Kökçüoğlu, kurum tarafından çiftçilere her türlü teknik desteğin sağlandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Beren Saat Cem Yılmaz Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Sörloth Samatta Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk İntihar Vatandaş Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tescilli Kilis zeytinyağında ilk sıkım başladı - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 12:22:30. #1.14#
title