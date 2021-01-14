TEMSA pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve TEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Alemdar, "Biz artık TEMSA'nın Adana'daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Son olarak geçtiğimiz ay içinde yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarımızda da kendi batarya tesisimizde geliştirip ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık. Böylesine önemli bir projeyi TEMSA bünyesinde hayata geçirmiş olmak çok gurur verici bizim için." dedi.

TEMSA Ulaşım Araçları'nın (TEMSA) elektrikli araçlar konusundaki vizyonuna ilişkin Cevdet Alemdar ile TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu'nun katılımıyla, çevrim içi bir basın toplantısı düzenlendi.

Alemdar, toplantıda yaptığı konuşmada, TEMSA'nın yeni teknolojiler alanında uzun yıllar öncesinden çalışmaya başlamış, elektrikli araçlar konusunda bugün birden fazla modeli seri üretime hazır hale getirmiş dünyadaki sayılı şirketlerden biri olduğunu dile getirdi.

Alemdar, "TEMSA'yı bugün sadece bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv odaklı bir teknoloji şirketi olarak görüyoruz. Elektrikli araçlarımız başta olmak üzere sektöre öncülük eden tüm teknolojileri de Adana'daki tesisimizde kendi mühendislerimizle, kendi Ar-Ge ekibimizle geliştiriyoruz." diye konuştu.

Elektrikli araçlar söz konusu olduğunda pil ve batarya teknolojisinin her zaman sorgulandığını aktaran Alemdar, "Biz artık TEMSA'nın Adana'daki tesislerinde, elektrikli araçlarımızda kullandığımız pil ve batarya paketlerini geliştirip üretiyoruz. Son olarak geçtiğimiz ay içinde yurt dışına ihraç ettiğimiz elektrikli araçlarımızda da kendi batarya tesisimizde geliştirip ürettiğimiz batarya paketlerimizi kullandık. Böylesine önemli bir projeyi TEMSA bünyesinde hayata geçirmiş olmak çok gurur verici bizim için." ifadelerini kullandı.

ABD'ye elektrikli araç yolda

Alemdar, TEMSA'nın büyüme stratejisinde sürdürülebilirliği ve teknolojiyi odağına aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iki konunun kesişiminde de zaten elektrikli araçları görüyoruz. Burada kendimize, teknolojimize çok güveniyoruz. TEMSA olarak ilk elektrikli araç ihracatımızı geçtiğimiz ay içinde İsveç'e yaptık. Yani İsveç dediğiniz gerçekten bu teknolojiye uzun yıllardır sahip olan, bu konuda ciddi bir vizyon ortaya koymuş, dünyada belki de bu konuyu en fazla sahiplenen ülke. TEMSA olarak ilk ihracatımızı buraya yapmak gerçekten çok kıymetli. Bunun devamı gelecek.

Mesela ABD'de dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, kendi çalışanlarının ulaşımı için TEMSA markalı otobüslerimizi kullanıyor. Önümüzdeki dönemde buralarda da elektrikli araçlarımızı göreceğiz. Bunun çalışmaları, geliştirmeleri devam ediyor. ABD'de en çok satan araç modelimiz TS45. Bu aracımızın elektrikli modelini üretme hazırlığı içerisindeyiz. Bir adet prototip de şu an California'da test ediliyor. Umuyoruz ki yakın zamanda batarya paketleriyle, kaportasıyla tüm teknolojisiyle Adana'da ürettiğimiz elektrikli araçlarımız Silikon Vadisi başta olmak üzere ABD'nin farklı bölgelerinde yollarda olacak. Seri üretime hazır hale getirdiğimiz elektrikli araçlar, yerli imkanlarla geliştirdiğimiz batarya paketleri, ihraç ettiğimiz ve edeceğimiz teknolojler. Hepsi bu vizyonun bir parçası."

Ar-Ge çalışmaları için yeni merkez: TEMSATech

Doğancıoğlu da TEMSA'nın uzun yıllardır Ar-Ge ve inovasyona büyük yatırım yaptığının altını çizerek, yeni teknolojiler için şirket bünyesinde TEMSATech platformunun kurulduğunu aktardı. TEMSATech bünyesinde elektrikli araçların yanı sıra otonom araçlar, güç dağıtım ve araç şarj ünitesi, şarj istasyonları gibi çok farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını aktaran Doğancıoğlu, "Burada 30'a yakın mühendisimiz çalışıyor. İsveç'e ihracatını gerçekleştirdiğimiz elektrikli araçlar da mesela TEMSATech'in bir ürünü." dedi.

Batarya teknolojilerinin elektrikli araçların kalbi olduğunu ifade eden Doğancıoğlu, "Bugün TEMSA olarak geliştirdiğimiz araçlar en fazla 2 saatte şarj olabiliyor. Diğer yandan menzil konusu bataryanın büyüklüğüyle ilgili. Burada seri üretime hazır hale getirdiğimiz araçlarda 300-400 kilometre arasında menzil imkanı sunuyoruz." yorumunu yaptı.

"Hidrojen konusunda Skoda ile çalışıyoruz"

TEMSA'nın elektrikli araçlarla ilgili çalışmalarını uzun süredir gerçekleştirdiğini anlatan Doğancıoğlu, "Batarya hammaddesini tüm dünyada olduğu gibi biz de yurt dışından temin ediyoruz. Pandemi nedeniyle burada bir aksama yaşamadık. Bunun yanında alternatif yakıtlar konusunda da hidrojen başta olmak üzere, Skoda Transportation ile çalışıyoruz. Burada Skoda'nın teknoloji gücü çok önemli. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de somut çalışmalarımızı umarım açıklayacağız." diye konuştu.

"2025 yılında otobüslerin yarısından fazlası elektrikli olacak"

Gelecek hedefleriyle ilgili de bilgiler paylaşan Tolga Kaan Doğancıoğlu, "2025 toplam otobüs hacmimizin yarısından fazlasını elektrikli araçlar tarafından karşılamayı hedefliyoruz. Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 4'ünü Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Elektrikli araçlarımızda ihracatın payının da yüzde 80'lere ulaşmasını öngörüyoruz. Kısa vadede bakacak olursak da bu yıl geçtiğimiz yılın 2-3 katı büyüklüğünde bir iş hacmine ulaşmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Skoda Transportation iş birliğiyle yeni ürünlerin de TEMSA tarafından üretilebileceğine işaret eden Doğancıoğlu,"Skoda Transportation raylı sistemlerde çok büyük tecrübesi olan bir şirket. Kısa vadede troleybüs konusunda iş birliğimiz olabilir. Bunların üretimi için TEMSA'nın Adana'daki fabrikası da gerek altyapı gerek bilgi birikimi anlamında yeterli donanıma sahip. Tren ve tramvaylar da yine düzenli olarak takip ettiğimiz ürün alanları. Bunun yanında Skoda ile kamunun açtığı ihaleleri de yakından takip edeceğiz." dedi.

TEMSA, Aralık 2020'de de konkordatodan kendi rızasıyla çıkış için başvurmuştu

Öte yandan, toplantıda verilen bilgiye göre, geçen aylarda gerçekleşen hisse devriyle Sabancı Holding - PPF Group ortaklığı çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan TEMSA yeni döneme iddialı giriyor.

Hisse devri işlemleriyle, bankalarla da yeniden yapılandırma konusunda anlaşan Şirket, Aralık 2020'de de konkordatodan kendi rızasıyla çıkış için başvurusunu yapmış; ilgili mahkemenin kararıyla da TEMSA'daki konkordato süreci sona ermişti.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra TEMSA, son birkaç ayda yurt dışına gerçekleştirdiği önemli teslimatlarla dikkati çekti. Bunlar arasında en fazla öne çıkanı ise TEMSA'nın İsveç'e yaptığı ve tarihinin ilk elektrikli araç teslimatı olarak tarihe geçen İsveç ihracatı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak