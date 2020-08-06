TEM polisinden "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje
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TEM polisinden "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje

TEM polisinden "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje Bayburt'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerince "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje kapsamında Karadeniz'e seyahat eden mevsimlik işçileri taşıyan araçlar uygulama noktasında kısa süreliğine...

06.08.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:15

TEM polisinden "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje

BAYBURT - Bayburt'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüekiplerince "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje kapsamında Karadeniz'e seyahat eden mevsimlik işçileri taşıyan araçlar uygulama noktasında kısa süreliğine durdurularak vatandaşlar hem bilgilendirildi, hem de vatandaşa hediye verildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Bayburt - Erzurum kara yolu uygulama noktasında "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var" isimli proje kapsamında mevsimlik işçi olarak çalışan Karadeniz Bölgesine seyahat eden vatandaşlara yönelik seyahat hürriyetini aksatmayacak şekilde sosyal mesafe ve tedbir kuralları uygulanarak bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda mevsimlik işçileri taşıyan araçlar Erzurum geliş istikametinde bulunan uygulama noktasında rutin kontrollerden geçirilirken BÖF Büro personelince araç içerisinde bulunan yolcularla iletişim kurularak kısa süreli bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. TEM Şube Müdürlüğü Personeli yolculara, "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var, Biz Birlikte Türkiye'yiz" yazılı fular, bilgilendirme broşürleri, çocuklar için Cingöz Dedektif isimli oyun, su, mini kahve paketi bulunan çanta hediye etti.

Bu tür uygulamalardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Bizim milletçe ayrımız gayrımız yok. Bununda en bariz örneği bizleriz. Yıllardır evlerimizden ayrılıp Karadeniz'e gidiyoruz ve orada da bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Ayrımız gayrımız olsa ne bizler yıllardır giderdik ne de oralarda misafir edilirdik." ifadelerine yer verdi.

Polisler, "Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var, Biz Birlikte Türkiye'yiz sloganı ile başlattığımız projemizin içinde barındırdığı değerlerin insanımızın içinde olduğunu bir kez daha görmek biz BÖF personeline de ayrı bir motivasyon sağlamıştır" diye belirtti.

TEM polisinden 'Bu Topraklarda Hepimizin Alın Teri Var' isimli proje

Kaynak: İHA

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