TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Esenyurt TEM otoyolu üzerinde, aracını durdurarak karşı yola geçmeye çalışan iki yayadan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

TEM otoyolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü 1 yaralı
09.09.2020 03:49 | Son Güncelleme: 09.09.2020 03:53

Esenyurt TEM otoyolu üzerinde, aracını durdurarak karşı yola geçmeye çalışan iki yayadan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Esenyurt TEM otoyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halindeki araçlarını yol kenarına park eden Melek Ö. (38) ile Ali T. (39), henüz belirlenemeyen nedenle yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Hızlı seyir halindeki araçlar arasında orta bariyerleri aşan kişiler, Edirne istikametine geçtikleri sırada otomobil çarptı. Diğer sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali T. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası TEM Edirne istikametinde kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluşturken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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