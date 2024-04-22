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Esenyurt'ta Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı

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Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, gece saatlerinde 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayarak kayıplara karıştı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta motosikletli iki saldırgan, mahallede rast gele mermi yağdırdı. Gece saatlerinde 6 iş yeri, 1 ev ve 1 arabayı kurşunlayan şahıslar kayıplara karışırken, silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, rastgele etrafa ateş açarak dehşet saçtı. Mermiler aynı bölgede bulunan 6 işyeri, 1 ev ve 1 arabaya isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çok sayıda isabet alan iş yerlerinde çalışma başlattı. Mahallede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken, kurşunlanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mahalle esnafı Fahri Turhan, "Gece 5-6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Biz de ne olduğunu anlayamadık. 6 tane iş yerine kurşun sıkılmış. Sebebini bilmiyoruz. Bize telefon açtı arkadaşlar öyle haberimiz oldu. Polis arkadaşlar geldi incelemeler yaptılar. Benim dükkana 2 tane mermi işaret etmiş. Diğer arkadaşlarda da aynı durum söz konusu. Bunlar olmaması gereken şeyler. İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şeyler yapmamak lazım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Saldırı Güvenlik Güvenlik Kamerası Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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