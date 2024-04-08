İstanbul Esenyurt'ta İş Yerine Silahlı Saldırı

İstanbul Esenyurt'ta, bir iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki iş yerine gece gelen, motosiklet kaskı takan bazı şüpheliler mekana silahla ateş açtı.

Zanlılar, daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, iş yerine 8 merminin isabet ettiği belirlendi.

Emniyette ifade veren iş yeri sahibi O.Z'nin, 2 gün önce bir kişinin yabancı telefon numarasından arayıp "Sana 10 milyon lira ceza kestim, ben Can Dalton." dediğini aktardığı öğrenildi.

Olay, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.