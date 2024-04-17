Esenyurt'ta fabrika yangını
Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada çıkan yangın dron ile havadan görüntülendi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
Esenyurt'ta fabrika yangını böyle görüntülendi
Fabrikayı saran alevler böyle görüntülendi
İSTANBUL - Esenyurt'ta bir farikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikayı saran alevler dron ile görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre Talatpaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bulunan kapı üreten farikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çatısını sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edilirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Fabrikanın çatısını saran alevler, dron ile havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.