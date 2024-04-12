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Esenyurt'ta Minibüs Takla Attı: Kaza Anları Kamerada

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Esenyurt'ta sağ şeritten "U" dönüşü yapmak isteyen sürücünün kullandığı minibüse, süratli şekilde ilerleyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs takla atarken, yaşanan o kaza anları kameraya yansıdı.

Kaza, Esenyurt Selehattin Eyyubi Mahallesi 1587 Sokak'ta meydana geldi. Bir sürücü, sağ şeritten hatalı şekilde "U" dönüşü yapmak istedi. O sırada süratli şekilde ilerleyen bir araç ise minibüse hızla çarptı. Yaşanan kazada iki araçta ağır hasar alırken, minibüs çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirerek, araç içindeki vatandaşların yardımına koştu. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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