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Esenyurt'ta Kardeşler Arasında Kanlı Kavga: Bir Ölü

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Esenyurt'ta alacak verecek nedeniyle kavga eden kardeşler arasında kan döküldü. Küçük kardeş Sefa A. abisi Mahsun A.'yı bıçakla ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan abi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan yakınları hastaneye akın etti. Ölüm haberini alan ailesi sinir krizi geçirirken, kardeşi Sefa A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1196. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kardeşler arasında alacak verecek melesi yüzünden anlaşmazlık önce sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonrası kavgaya döndü. İddiaya göre küçük kardeş Sefa A., abisi Mahsun A.'yı bıçakla yaraladı. Aldığı bıçak darbelerinin ardından Mahsun A., yere yığıldı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mahsun A., ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Abisini öldüren Sefa A. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt 3.Sayfa Güncel Haberler

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