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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

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Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale ederken, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatıldı. 2 kişi, itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirildi.

DUMANDAN ETKİLENMEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Girdap Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın yüzünden merdiven bölümü dumanla dolan binanın bazı sakinleri üst katlarda mahsur kaldı.

Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kalanların kurtarılması için de çalışma başlattı.

Üst katlarda mahsur kalan bina sakini dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

Ekipler, çatıdaki bina sakini ile balkonda kurtarılmayı bekleyen 2 kişiyi itfaiye merdiveni yardımıyla aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulansa alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Acil Durum İstanbul 3.Sayfa Haberler

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