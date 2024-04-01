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Esenyurt'ta oy pusulalarının bulunduğu torbalar ilçe seçim kuruluna getirilmeye devam ediyor

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Esenyurt'ta oy pusulalarının bulunduğu torbalar ilçe seçim kuruluna getirilmeye devam ediyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta oy pusulalarının bulunduğu torbalar ilçe seçim kuruluna getirilmeye devam ediyor. Getirilen torbalar görevlilerce kontrol ediliyor.

İstanbul'da oy sayma işlemlerinin tamamlanması sonrası oy pusulalarının bulunduğu torbalar, ilçe seçim kurullarına getirilmeye devam ediyor. Saat 08.00'de başlayıp, saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oylar okullarda sayılmaya başlandı. 642 bin 455 seçmenin bulunduğu Esenyurt'ta da sayılmasının ardından toplanan oylar sandık başkanları eşliğinde Şehit M. Caner Mert Spor Salonu'nda bulunan İlçe Seçim Kurul Başkanlığına getirildi. Getirilen oy torbaları görevlilerce kontrol edilmesinin ardından sandık başkanları ıslak imzalı tutanakları, veri giriş görevlilerine teslim ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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