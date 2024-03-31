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Vatandaş Papağanıyla Oy Kullandı

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2024 Yerel Yönetimler Seçimleri devam ederken, Nazım Cihan isimli bir vatandaş papağanıyla birlikte oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan isimli bir vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyerek papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda da aynı tarz giyinen ve papağanı "Paşa" ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaş ilgi odağı oldu. "Paşa" ile zarfı sandığa atan Cihan, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izledi.

Oy işlemi sonrası konuşan Nazım Cihan," Sürekli papağanım 'Paşa' ile gezmekteyiz. Oy kullanmaya da birlikte geldik. 9 yıldır beraberiz, 9 yıldır seçimlerde birlikte oy kullanıyoruz. Ben Osmanlı ve Selçuklu dönemini çok seviyorum. O döneme ait kıyafetlerimle geldim o nedenle, vatandaşlar tarafından hem papağanım, hem de kıyafetlerim büyük ilgi görüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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