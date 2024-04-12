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Esenyurt TEM'de makas kazası: 2 yaralı

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Esenyurt TEM'de makas kazası: 2 yaralı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde makas atarak hatalı şerit değiştirdiği iddia edilen pikap sürücüsü, yaşlı çiftin bulunduğu araca çarptı. Yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii, Avcılar istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 HZC 910 plakalı pikap sürücüsü hatalı şerit değiştirerek yaşlı çiftin bulunduğu 59 AGM 501 plakalı binek araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile çiftin bulunduğu araba yol kenarındaki uyarı tabelalarına çarptı. Araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri, yaşlı hafif yaralanan yaşlı çifti hastaneye kaldırırken polis ekipleri kazayla ilgili tutanak rapor tuttu.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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