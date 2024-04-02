YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Esenyurt'ta Silahlı Soygun Girişimi: Acemi Hırsız Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta silahla bir kuyumcuyu soymaya çalışan ve işyeri sahibinin alarma basmaya çalıştığı sırada korkarak kaçan acemi hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 7 Mart 2023 tarihinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. İşyerinin kapanış saatinde tabancayla içeriye dalan ve dükkan sahibi Ufuk Yalçın'ın alarma basması sonrasında silah çektiğini sanan Servet D., koşarak kaçmıştı. Yaşanan olayın ardından konuyla alakalı çalışma başlatan polis ekipleri ise şüpheli Servet D.'yi gözaltına aldı. Kuyumcuda yaşanan silahlı soygun girişimi anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title