Haraç vermeyi reddedince bir hafta içinde 2 kez iş yeri, 1 kez ise evi kurşunlandı

Haraç vermeyi reddedince bir hafta içinde 2 kez iş yeri, 1 kez ise evi kurşunlandı

Esenyurt'ta "Can Dalton" çetesi bu seferde ev kurşunlandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir işyeri, aynı hafta içinde 2'inci kez motosikletli saldırganların hedefi olurken, akşam saatlerinde ise işyeri sahibinin evi kurşunlandı. "Can Dalton" çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilirken, polis konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan iş yeri önüne birkaç gün arayla plakasız motorla gelen saldırganlar, işyerine ateş açıp ardından kayıplara karışmıştı. 2'inci saldırının akşamında ise işyeri sahibin Avcılar'da bulunan evi, "Can Dalton" isimli aynı çete mensupları tarafından kurşunlandı. İşyeri sahibinden ise 10 milyon haraç istendiği, vermeyi reddince bu saldırıların yaşandığı belirtildi.

Bir haftada 3'üncü saldırı

Pazartesi günü motosikletle gelen iki şahıs tarafında kurşun yağmuruna tutulan iş yeri, dün gece saatlerinde ise tekrardan saldırganların hedefi oldu. İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, saldırı sonrasında kayıplara karıştı. Aradan geçen saatlerin ardından ise işyeri sahibinin Avcılar'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.