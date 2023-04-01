Apple CarPlay devri bitiyor mu? İşte o şok karar!

General Motors son yaptığı açıklamada Apple CarPlay ve Android Auto'dan bahsetti. Peki bu karar Apple CarPlay'in sonu mu? İşte detaylar...

Birçok Apple kullanıcısı otomobillerinde iPhone'larını kullanmak için Apple CarPlay'i kullanıyor. Günümüzde oldukça yaygınlaşan Apple CarPlay birçok otomobilin multimedya sistemlerindeyse standart olarak geliyor. Ancak General Motors bu geleneği yıkmayı düşünüyor. Firma söz konusu uygulama hakkında şok edici bir karar aldı. İşte konuyla alakalı detaylar…

Apple CarPlay desteği bitti!

General Motors bünyesinde şu anda Buick, Cadillac, Chevrolet ve GMC markaları bulunmakta. Kısacası firma Amerikan pazarında oldukça büyük söz hakkına sahip. Amerikan pazarında oldukça satılan bu markaların neredeyse hepsinde Apple CarPlay desteği bulunuyor.

Fakat General Motors son aldığı kararla birlikte ürettikleri otomobillerde Apple CarPlay ve Android Auto desteğini kaldırdı. Artık üretilecek olan General Motors markalı otomobiller kullanıcılarına bu özellikleri sunmayacak. Onun yerine Google ile geliştirilen bir başka yerleşik bir bilgi-eğlence sistemini sunacak.

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Firma 2019 yılından beri kendi sürüş asistanı olan GM Super Cruise üzerine çalışıyor. Bu çalışmalara başlamasından kısa bir süre sonra Google'da dahil oldu. Bu çalışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan sistemse tamamen General Motors'a ait olacak. Bahsi geçen bilgi-eğlence sistemi de diğerleri gibi Spotify, YouTube vb. uygulamaları barındıracak. Ardından kullanıcılar telefonlarını bu sisteme entegre edebilecek.

Navigasyon vb sistemler içinse sistem kendi yazılımlarını kullanacak. Google destekli olacak bu yazılımlar sayesinde haritalar vb. sürekli güncel olacak. Hatırlarsanız kapanan otomobil üreticisi Saab kendine ait bir yazılım geliştirmek üzerine çalışmıştı ve güncelleme desteği olmadığı için sistem işe yaramamıştı.

General Motors Apple CarPlay ve Android Auto desteğini 2035 yılına kadar sürdürecek. 2035 yılına kadar olması sebebiyse o tarihe kadar içten yanmalı otomobil üretimini sonlandırıp tamamen elektrikli otomobil üretecek olması. Konuyla ilgili General Motors'dan başka bir açıklama yok. Bu tarz bir uygulama geliştirme hamlesi diğer üretici firmalar içinde ihtimaller dahilinde. Ancak bu tarz bir uygulama şu an için sadece General Motors'tan geldi.

Peki bu konuda hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple CarPlay ve Android Auto hakkında alınan kararlar doğru mu? Yorumlarınızı bekliyoruz!