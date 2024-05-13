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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

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Survivor'da gerçekleşen son eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucunda adaya veda eden isim belirlendi. Survivor'da merakla beklenen elenen yarışmacı kim oldu sorusu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Survivor'da eleme adayları belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar eleme heyecanı yaşıyor. SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR'DA NE OLDU?

Zorlu geçen mücadelede Kırmızı Takım 12-8'lik skorla kazanmayı başardı. Mavi Takım'dan ise iki isim birden potaya girdi. Bir isim oylama sonucu eleme adayı oldu bir isim de haftanın en kötü performansı olduğu için eleme adayı seçildi.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Mavi Takım'da yapılan oylamada son gitme adayı da belli oldu. Sercan, Yunus Emre, Atakan'ın ardından dördüncü gitme adayı Aleyna oldu. Düelloda eşleşmeler ise şöyle; Atakan ile Aleyna, Yunus Emre ile de Sercan rakip oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star yarışmasının yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Düellonun final turunda Aleyna'ya 5-1 kaybeden Sercan Yıldırım adaya veda etti.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor'da adaya veda eden yarışmacı kim oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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