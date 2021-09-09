Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, il genelinde okulların güvenliği için alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Vali Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdür Vekili Serdar Kurtoğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı ve komisyon raporlarına ait dosyalar meclise sunuldu.

Meclis toplantısı sonrasında açıklama yapan Albayrak, toplantının son derece verimli geçtiğini belirterek, alınan tüm kararların Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman