Tekirdağ'daki Tren Kazası
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Elim tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulunan Ünal, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.