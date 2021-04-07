Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 16 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik 3 ay önce başlanan projeli çalışmada 16 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde uyuşturucuya yönelik 3 ay önce başlanan projeli çalışmada 16 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay önce başlanılan projeli çalışma kapsamında Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde ikamet eden uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahsa yönelik çalışma başlatıldı.

Operasyon kapsamında hedef 6 şüphelinin yakalanması çalışmaları sırasında 34 fişek peçete kağıdı içinde daralı 11,1 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayda 10 içici/satıcı şahıs yakalanarak işlem başlatıldı.

Polis hedef 6 şüphelinin peşini bırakmadı

Dosya kapsamında tespit edilen hedef şüpheli 6 şahsın yakalanması amacıyla Süleymanpaşa ve Çorlu İlçelerinde bulunan şahısların adreslerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek- şarjör ve 6 adet 12'lik fişek, 1 adet siyah renkli cüzdan içinde suçtan elde edildiği değerlendirilen 255 TL para, 1 adet şeffaf poşet içinde daralı 19,5 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet kırmızı renkli çorap içinde kendinden kilitli şeffaf poşet içinde 18,5 gr. sentetik kannabinoid maddesi,1 adet balık şeklindeki cam kase içine dökülmüş halde 0,7 gram sentetik kannabinoid maddesi, kase içinde ağzı açık içinden az kullanılmış belleza marka beyaz peçete paketi, Madde hazırlandığı sırada bulunan 2 adet plastik eldiven, 1 adet şeffaf poşet içinde 11 fişek halinde satışa hazır halde daralı 2,7 gram sentetik kannabinoid maddesi bulunarak el konuldu. Operasyonda 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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