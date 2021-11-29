Tekirdağ'da okullarda yarın eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da okullarda yarın eğitime ara verildi

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da okullarda yarın eğitime ara verildi

TEKİRDAĞ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, bugün yaşanan olumsuz koşullarının yarın da devam edeceğinin anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için; resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Başta kamu bankaları olmak üzere yatırım yapacaklara gerekli destekleri vermeye hazırız. Yeter ki yatırım yapın,...

Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title