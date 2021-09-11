TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da çarşı esnafını gezdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da ikindi namazından sonra çarşı esnafını gezdi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere memleketi Tekirdağ'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Kamil Camii'nde ikindi namazını kıldı. Namazdan sonra çarşıya çıkan, Şentop, Hükümet Caddesi esnafını gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Çarşı esnafını gezen Şentop, zaman zaman dükkanlarda durarak, esnafla sohbet etti.

(Halil Dağ/İHA)