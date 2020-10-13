TBMM Başkanı Mustafa Şentop, fidan dikim etkinliğine katıldı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir devlettir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bölücü hainlerin kafasını ezmeye muktedir bir devlettir. Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklardır." dedi.

Şentop, Altındağ Belediyesi tarafından Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "13 Ekim Ihlamur Ormanı" fidan dikim etkinliğine katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Türkiye'nin coğrafi büyüklüğünün 78 milyon hektar olduğunu belirten Şentop, bunun 22 milyon 621 bin hektarının ormanlarla kaplı olduğuna işaret etti. Ankara'nın ise toplam genişliğinin 2 milyon 577 bin hektar olduğunu ancak orman varlığı ortalamasının Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu ifade eden Şentop, "Ankara'nın orman varlığı, toplam genişliğinin beşte biri kadar. Onun da ancak yarısı verimli orman vasfına sahip.

Başkentimizi yemyeşil yapmak için yapılan her faaliyet çok değerli. Bu sebeple Altındağ Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı'yı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Başkent Ankara'nın kurtarıcı ve kurucu bir şehir ve Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olduğunu vurgulayan Şentop, 3 yıl sonra ikisinin de 100'üncü yılını idrak edeceklerini dile getirdi. Bugünün aynı zamanda sonbaharın en güzel günlerinden olduğuna dikkati çeken Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"Ağaç dikmek için en uygun ay. Ağaçların kışa hazırlandığı bir dönem. Altındağ'a bağlı Kavaklı köyünde Birlikte ıhlamur ağaçları dikeceğiz. 5 bin ıhlamur ağacını toprakla buluşturacağız. Birçok insanımızın yıllar sonra buralara ıhlamur çiçeği toplamak için gelmesine vesile olacağız. Böylece her karışını şehitlerimizin kanlarıyla suladığımız vatan topraklarımızı daha yeşil hale getirme gayreti içinde olacağız."

Türkiye'nin orman varlığının, zaman zaman yangınlarla tahrip olsa da son 20 yılda sürekli arttığını belirten Şentop, ağacı, ormanı koruyanın vatan topraklarını, devleti, milleti koruduğunu vurguladı.

Herkesin devlete hizmet etmek, milleti korumak konusunda aynı çabayı göstermediğini, bazılarının ihanet etmek için yollar, fırsatlar ve imkanlar kolladığının altını çizen Şentop, şunları söyledi:

"Bir kötü bir mahalleyi kokutur misali bölücü, yıkıcı hainler de yıllardır vatan topraklarımıza, milletimize, devletimize zarar vermek için uğraşıyorlar. Yıllarca masum insanlarımızın kanını döken bölücü hainler, bizlere zarar vermek için her yolu mubah sayıyorlar. Geçmişte sık sık yaptıkları gibi son günlerde de yine ormanlarımızı yakmaya başladılar. İnsanlık dışı vahşetleriyle en son Hatay'da karşımıza çıktılar. Üstelik densizliklerini üstlenerek canımızı yakmak istediklerini de itiraf ettiler. Tabiata zarar vererek kirli emellerine ulaşacaklarını zanneden gafiller şunu iyi bilsinler, Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bölücü hainlerin kafasını ezmeye muktedir bir devlettir.

Ormanlarımızı yakarak bize zarar vereceklerini zannedenler gaflet çukurlarında mutlaka boğulacaklardır. Türkiye'nin ve Türk milletinin büyüklüğü karşısında er geç yok olup gideceklerdir. Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmesini engellemeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Onları üstümüze salan sahiplerine de gereken cevapları her ortamda veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Ebed müddet vatanımızı geliştirip güzelleştirmemize hiç kimse mani olamayacaktır.

Bugün burada bulunmamız da bunun küçük bir örneğidir. Hainler kötülükleriyle övünürken, biz yaptığımız iyilikleri göstererek onlarla övüneceğiz."

"Evimiz gibi ihtimam göstermeliyiz"

Şentop, vatandaşlara da, "Hainlerin kasıtlı şekilde zarar verdikleri ormanlarımıza, dalgınlık ya da ihmal sebebiyle zarar vermemeye dikkat etmeliyiz.

Piknik yapılan, mangal yakılan, kamp kurulan yerlere evimiz gibi ihtimam göstermeliyiz. 'Aslan yattığı yerden belli olur' atasözünü unutmayalım ve birbirimizi sık sık uyaralım." çağrısında bulundu.

Ektinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Balcı, etkinlikte Şentop'a adına dikilen fidanın sertifikası ile saksıda küçük bir ağaç sundu. Ektinlikte ayrıca katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık