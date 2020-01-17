Tatvan'da sağlık hizmetleri

17.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşlara sağlık hizmeti ulaştırılıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gizem Şirin, yaptığı açıklamada, birçok alanda sağlık çalışması yürüttüklerini söyledi.

3 bin 454 öğrenciye ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini anlatan Şirin, şunları kaydetti:

"Bin 740 öğrencinin ağız taraması yapıldı, 9 bin 222 diş macunu ile fırça dağıtıldı. Spor salonundan 610 kadın, kreşten de 37 çocuk ücretsiz olarak faydalanıyor. Çevre sağlığı kapsamında 85 su deposu denetimi yapıldı. Ayrıca okullardaki 878 öğrenciye karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınacak önlemler ile ilgili eğitim verildi. Kanser ile mücadele ve kronik hastalıklar birimimiz yıl boyunca 629 kişiye test uyguladı. İlçemizde okul aşı oranımız da yüzde 98.3'tür. Yetişkin, ergen ve çocuk 96 kişiye psikolojik danışmanlık hizmeti verildi. Bin 500 kişiye ücretsiz diyet listesi yazıldı ve takipleri gerçekleştirildi."

Kaynak: AA