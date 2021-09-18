Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi - Haberler
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Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"ne yönelik ciddi hazırlıkları bulunduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"ne yönelik ciddi hazırlıkları bulunduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, İtalya'nın Floransa kentinde, G20 Tarım Bakanları Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir aradan sonra Floransa'da G20 kapsamında yüz yüze bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Pakdemirli, "Bu toplantının 'Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na çok ciddi hizmet edeceğine inanıyorum. Elbette bu toplantılarda altı çizili olan unsurların birçoğu bizim için de problem veya bizim için problem ne varsa dünya için de problem. Toplantıda gıdanın öneminin üzerinde bir kez daha duruldu." dedi.

Gıdanın en temel ihtiyaç olduğunu belirten Pakdemirli, "Her zaman biz de bunu söylüyorduk. Savunma sanayiniz olabilir, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama gıda olmadığı zaman, ülkeler problem yaşayabilir demiştik. Kovid-19 pandemisi de bize ve tüm dünya ülkelerine bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu." diye konuştu.

Toplantıda iş birliğinin önemine vurgu yaptıklarını hatırlatan Pakdemirli, "Dünyada tüm hükümetlerin, tüm tarım bakanlıklarının işleri zor. Artan bir nüfus var ve bununla beraber değişen ciddi bir iklim söz konusu. Ayrıca üzerinde çalışılması gereken çok sayıda konu var. Bu konuların üzerine tek tek değil, hep birlikte gidilerek çalışılması konusundaki iş birliği imkanları da ele alındı " ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "Komşularımız açken, tok yatamayız" prensibiyle hareket ettiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye 4 milyonun üzerinde mülteciyi barındıran bir ülke. Bundan dolayı bir miktar ülkemize yük söz konusu ama komşularımıza gerekeni yaptık. Bu sadece bir sınır meselesi değil, tüm dünyanın meselesi. Tüm dünya da bu konuda üzerine düşeni yapmalı' mesajını da burada verdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Yer altı barajlarıyla ilgili bilgi paylaşımı istediler"

Bakan Pakdemirli, mevkidaşlarının Türkiye'nin yer altı barajları projesine ilgi gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iyi yönetim ve birçok iyi pratiğini anlatma imkanımız oldu. Bilindiği üzere 50 adet yer altı barajı var ve bu sene sonu itibarıyla yer altı barajlarını bitirmiş olacağız. 3 sene önce başladık. Bunu 2023'e kadar 150 yapacağız. Bu örneğimizi anlattık. Yani çevreye olan etkisinin minimum olması sebebiyle bu yeraltı barajları burada da çok benimsendi. Ülkelerin de çok hoşuna gitti. Bu konuyla ilgili bilgi paylaşımı istediler."

-Bakanlar "Geleceğe Nefes" kampanyasına davet edildi

Bu toplantı vesilesiyle "Geleceğe Nefes" projelerini de anlattıklarını dile getiren Bakan Pakdemirli, "11 Kasım'da yine tüm ülkeleri, bakanlarımızı burada yüksek düzeydeki delegasyonu da 'Geleceğe Nefes' programımıza katılmaya davet ettik. Biliyorsunuz bu sene büyük yangınlar yaşadı Türkiye. Bu anlamda gene ülkemizin moral bulması, tüm ülkelere de örnek olması amacıyla, Milli Ağaçlandırma Günü, 11 Kasım'a çok sıkı bir hazırlığımız var. Bu sıkı hazırlığın çerçevesinde de dünyanın önde gelen ülkelerini bu programa davet etme imkanımız oldu." yorumunu yaptı.

Pakdemirli, G20 ülkeleri olarak gıda israfının üzerinde durduklarını belirterek, " FAO ile birlikte başlatmış olduğumuz 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' kampanyamız vardı. Bununla Türkiye'de bir sene içerisinde 100 milyon doların üzerinde ciddi bir tasarruf sağlandı. Bu iyi örneği anlattık. Tüm ülkelere de açlıkla mücadele konusunda 800 milyon insanın aç olduğunu anlatıyoruz. Gıdada üretilen her 3 gıda malzemesinden 1'inin atıldığını ve 1 trilyon dolara yakın bir gıda ile ilgili genel bir kayıp olduğunu söylüyoruz." yorumunu yaptı.

Gıda israfı konusunda dişe dokunur faaliyetlerin yapılması gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin burada dişe dokunur şeyler yaptığının altını çizerek anlatma imkanımız oldu. Tüm ülkeler, bizim yaptığımız çalışmaları beğeniyle karşıladı. Bütün ülkelerle mümkün olduğu mertebede çok sayıda ikili görüşmelerde bulunduk. İkili görüşmelerden de çok faydalı neticeler elde ettik. Uluslararası ilişkilerde ben ülkelerle ve uluslararası organizasyonlarla ilişkilerin artırılması gereğini her zaman inanmış bir insan olarak buradan artık geriye dönerken, ülkemiz Türkiye bakımından çok faydalandığımızı söyleyebilirim."

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, G20 Tarım Bakanları Toplantısını değerlendirdi
AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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