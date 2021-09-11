Taksim'de trafik denetimi: Motokuryelere ceza yağdı - Haberler
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Taksim'de trafik denetimi: Motokuryelere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Taksim'de trafik denetimi: Motokuryelere ceza yağdı

Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Taksim Meydanı'nda uygulama noktası oluşturan trafik ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda trafik kurallarını ihlal eden motokuryelere ceza yağdı.

Taksim Meydanı'nda tek yönlü olarak yolu kapatan trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları sorgulanırken kask ve plaka kontrolü de yapıldı. Denetim sonrası trafik kurallarını ihlal eden motosikletlilere ceza yağdı. Ehliyetsiz trafiğe çıkan iki motokuryeye toplamda 8 bin 198 TL para cezası kesilerek motosikletler çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kask takmayan motokurye sürücüsü ile sigorta eksikliği olan motokuryeye de 144'er TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL

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