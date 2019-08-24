Suriyeli hat sanatçısı eserlerini tezhiple buluşturdu

24.08.2019 15:44

Gaziantep'te 3 yıldır tezhip kursuna devam eden Suriyeli hattat Muhyiddin Necib El Bedincki, yaptığı hatlarla tezhibi buluşturduğu kişisel sergisini açtı.

71 yaşındaki Bedincki'nin eserlerinin yer aldığı sergi, Gaziantep Sanat Merkezinde Şahinbey Halk Eğitim Merkezi Müdürü Memduh Cihan ve Sanat Merkezi Müdürü Barış Çiviroğlu'nun katılımıyla açıldı.

Muhyiddin Necip El Bedincki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesindeki iç savaşın ardından Halep'ten Gaziantep'e geldiğini söyledi.

Bedincki, 57 senedir hat sanatıyla uğraştığını belirterek, "Çocukken resim öğrenmiştim, resimle uğraşıyordum. Dayım hattattı. Beni kendisinin hat kursuna aldı ve orada bana hat öğretti." dedi.

"Hat sanatı benim hayatım, aşkım." diyen Bedincki, 4 çocuğunun olduğunu, oğlunun Gaziantep'te, büyük kızının Halep'te, ortanca kızının İstanbul'da, küçük kızınınsa Suudi Arabistan'da yaşadığını anlattı.

Halep'te öğrendikleri hattın Osmanlı hattatlarının üslubu olduğunu dile getiren Bedincki, Türkiye'ye gelince tezhibi de öğrenmek istediğini belirtti.

Bedincki, şöyle devam etti:

"Daha önce Türk tezhip sanatını çok seviyordum. Buraya geldiğimde de tezhibi öğrenmek için uğraştım. Kurslara katıldım ve Türk tezhip sanatını öğrendim. Şahinbey Halk Eğitim Merkezinin kursuna devam ettik. Kurs olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin atölyelerinde çalıştık. 3 seneden beri tezhip çalışıyorum. Usta öğreticimiz Derya Özdemir bana çok emek verdi. Fedakarlık göstererek bana her şeyi öğretmeye çalıştı. Kursta yazdığım hatları tezhiple buluşturdum. Sergide 35 levha var. Eşim de tezhip çalışıyor. 7 levha eşime ait. Gerisi benim eserlerim."

Bedincki, bazı eserlerde tezhibin bir ayını aldığını bazılarınınsa bir haftada yapıldığını belirterek, "Sülüs hattındaki tezhipler daha çok vakit alıyor. Hepsinin ayrı ayrı bir uğraşı var. Tüm hatlardan yaptık." dedi.

Bedincki, Türkiye'de 4 kişiye hat öğrettiğini ifade ederek, bu sanatı öğrenmek isteyen gençlere çok çalışmalarını, her gün alıştırma yapmalarını tavsiye etti.

Muhyiddin Necip El Bedincki, ilerlemiş yaşına değinerek, "Bu yaşımda olsam dahi insan beşikten mezara kadar ilim öğrenmek zorunda." ifadesini kullandı.

Derya Özdemir de 3 yıldır Bedincki'ye tezhip eğitimi verdiğini belirterek, "Kendisi zaten hattat, 3 sene boyunca kendisine Türk motiflerini tanıttım. Geleneksel renklerimizi tanıttım. Bu vesile ile hat ve tezhibi buluşturarak sergi açma kararı aldık." diye konuştu.

Kaynak: AA