Teröristler Türkiye'ye Sızma Yapmaya Çalışınca Vatandaşlar Silaha Sarıldı
Hatay'da Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.
TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.
VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ
Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.
Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
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bu kilis ve hatay halkına bu süreçte hayran kaldım helal olsun size karadenizden slm olsun vatanının yanında olan herkeseCevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
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Sen körtlerin yüz karasısınCevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Pkk da pkkyi savunanda tez vakitte kahrolsun ! Amin. Siz de diyin , amin denenecek dua iste !Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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EY ABD SANA DEDİK İTLERİNİ ÇEK GEBERTECEĞİZ DİYE İNANMADIN ŞİMDİ PAÇAN TUTUŞTU. . . BU VATAN BİZİMMMMM YA ADAM GİBİ ÇEKER GİDERSİNİZ YADA GEBERE GEBERE BİRGÜN DÜNYAYI AY YILDIZ BAYRAĞIN ALTINDA BİZ YÖNETECEĞİZ DUYUN HAİNLERCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Ben TC vatandaşı bir kürt olarak söylüyorumki bu teröristler kürtleri temsil etmiyor.Gerçek kürt vatandaşların hainlikle işi olmaz.Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır