Teröristler Türkiye'ye Sızma Yapmaya Çalışınca Vatandaşlar Silaha Sarıldı
AFRİN HAREKATI'NDA 40. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Teröristler Türkiye'ye Sızma Yapmaya Çalışınca Vatandaşlar Silaha Sarıldı

Hatay'da Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi. Olayı duyan vatandaşlar terörist avına çıkınca, güvenlik kuvvetleri olaya müdahale etti.

TÜRKİYE'YE SIZMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Hassa ilçesi Akbez Amanoslar kırsalı Işgıncık Tepe mevkiinde Türkiye'ye sızmaya çalışan bir PKK'lı terörist tespit edildi. Türk askeri ile yaşanan sıcak çatışmada etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinden 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet el bombası, 1 adet termal dürbün, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Terör örgütü mensubunun Türkiye'ye sızdığını öğrenen çevre halkı da olayın yaşandığı mevkiye akın etti. Araçlarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar, Türk askerinin teröristi etkisiz hale getirdiğini öğrenince rahat nefes aldı.

Teröristin cenazesi, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (33)

  • TÜRK KIZI:
    bu kilis ve hatay halkına bu süreçte hayran kaldım helal olsun size karadenizden slm olsun vatanının yanında olan herkese
    Cevap Yaz 14 3 Yayından Kaldır
  • ZORBEY40:
    EY ABD SANA DEDİK İTLERİNİ ÇEK GEBERTECEĞİZ DİYE İNANMADIN ŞİMDİ PAÇAN TUTUŞTU. . . BU VATAN BİZİMMMMM YA ADAM GİBİ ÇEKER GİDERSİNİZ YADA GEBERE GEBERE BİRGÜN DÜNYAYI AY YILDIZ BAYRAĞIN ALTINDA BİZ YÖNETECEĞİZ DUYUN HAİNLER
    Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • GERÇEK:
    Ben TC vatandaşı bir kürt olarak söylüyorumki bu teröristler kürtleri temsil etmiyor.Gerçek kürt vatandaşların hainlikle işi olmaz.
    Cevap Yaz 38 4 Yayından Kaldır
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.