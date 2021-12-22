Sulusaray Belediyesinde imzalar atıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sulusaray Belediyesinde imzalar atıldı

Sulusaray Belediyesinde imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Sulusaray Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

SULUSARAY, TOKAT (İHA) - Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Sulusaray Belediyesi Personel Limited Şirketi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Sulusaray Belediyesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik imza altına alınan toplu iş sözleşmesiyle çalışan işçilere çeşitli oranda sosyal hak elde ettiklerini belirterek şu şekilde devam etti, "Toplu iş sözleşmemizin yürürlüğü girmesiyle üyelerimizin maaşlarına yüzde 29 oranında zam yapılacaktır. Belediye Başkanımız Bayram Yılmaz Beye teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sulusaray Belediye Başkanı Bayram Yılmaz'da sözleşmenin iki taraf için hayırlı olması dileyerek işçilerine kazasız belasız şekilde aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte huzur içerisinde harcamaları temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Sulusaray Belediyesinde imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title