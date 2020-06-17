Su kanalına düşen inek kurtarıldı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik ilçesine bağlı Dilektepe Köyünde bulunan su kanalına bir ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda ineği düştüğü sulama kanalından çıkartı. Kanaldan çıkarılan inek daha sonra ismi öğrenilemeyen sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA