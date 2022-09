Yaz spor okulundaki öğrenciler eğitimlerini tamamladı

Yeşilyurt Belediyesinin gençlerin yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediği Yaz Spor Okullarındaki 13 farklı branştaki eğitimlere katılan 4 bin sporcuya düzenlenen törenle sertifikaları dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlükleri, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün katkı sunduğu Yaz Spor Okullarında; futbol, yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi, tekvando, karete, cimnastik, kick-boks, curlıng, kort tenisi, badminton ve vushu branşlarında eğitimler verildi.

Yakınca Spor Salonunda düzenlenen Yaz Spor Okulları kapanış ve sertifika takdim törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Numan Özcan, Cavit Aslan, Yeşil Spor Kompleksi Genel Müdürü Nusret Aslan, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

Yaz Spor Okullarına katılan bütün sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 13 farklı branşta 23 merkezde gerçekleşen kurslara 4 bin öğrencinin katılmasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Yaz Spor Okullarının Yeşilyurt'u spor kenti yapma hedeflerine büyük bir katkı sunduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Çınar, sportif hizmetlerdeki başarı çıtasını her geçen gün yükselttiklerini, gelecekte ülkemizi ulusal ve ulusal arası şampiyonalarda temsil ederek Milli Takım forması giymeyi hayal eden gençlere yaz spor okullarıyla güzel bir imkan sunduklarını söyledi.

Çocuklar hem eğlendi hem de faydalı tatil dönemi yaşadı

Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişim süreçlerine katkı sunacak etkinliklere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyesi olarak spora, gençlere ve doğal olarak ta geleceğimize yatırım yapmaya çok büyük önem veriyoruz. Hepimizin göz bebeği olan çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşamalarının yanı sıra vatana ve millete yararlı bireyler olarak yetişmeleri için sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerimizi sürekli geliştirip ilerletiyoruz. Çocuklarımızın yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak, sportif yeteneklerini gün yüzüne çıkarmak ve toplumsal iletişimlerini geliştirmek amacıyla düzenlediğimiz yaz spor okullarımızı bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktayız. Buradan yetişen sporcularımızın hayalini kurdukları noktalara ulaşmaları içinde desteklerimiz devam edecektir. Biz geleceğimiz olan çocuklarımızın her alanda başarılı olmasını, her alanda kendilerini ifade edebilmelerini arzu ediyoruz. Bu manada spor çok önemlidir. Çocuklarımızın sporda başarılı olması, sporda kendilerini ifade edebilmeleri aslında akademik anlamda da onların başarısını arttıran birer unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Hem kişisel gelişimleri, hem vücut gelişimleri, hem psikolojik gelişimleri hem de akademik gelişimleri açısından çocuklarımızın spor yapmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarını spora teşvik ederek kurslarımıza gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve gençlerimiz yapılan eğitimlerde bir yandan eğlenirken diğer taraftan öğrenerek faydalı bir tatil dönemi yaşadılar. Okulların açılmasına az bir zaman kala kurslarımıza katılan çocuklarımızı her yönden eğitmeye, onların sağlıklı ve dinamik bir hayat yaşamalarına katkı sunmaya çalıştık. Hizmete sunduğumuz yeni spor tesislerimizi de düzenlenen eğitim çalışmalarımızla daha aktif ve ilgi duyulan noktalar haline dönüştürdük. Bugünde burada hakikaten çok güzel bir manzara var, velilerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımızla birlikte Yeşilyurt'un sportif alt yapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oluyoruz" şeklinde konuştu.

40 farklı branşta 23 branşı ve 25 bin sporcusu var

Gençlere ve spora yaptıkları dev yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları başarı plaketi ile taçlandırdıklarını hatırlatan Başkan Çınar, "12 ay boyunca devam eden bu tür spor kurslarımız sayesinde Yeşilyurt'u spor kenti yapmak ile Milli Takımlara sporcu gönderme hedeflerimize mutlaka kavuşacağız. '365 Gün Spor 365 Gün Dinamik Hayat' anlayışıyla hareket ederek sportif hizmetlerimizin sayısını artırmaktayız. Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimizle işbirliği halinde düzenlediğimiz 40 farklı branşta ki kurslarımıza katılan 52 bine yakın vatandaşımıza güzel şartlarda spor yapma imkanı sunuyoruz. 40 farklı branşın 23 branşı ve 25 bin sporcusu da Yeşilyurt Belediyespor çatısı altında yer almaktadır. Çocuklarımıza ve gençlerimiz ne kadar aktivite alanı açarsak, onları geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak, onları farklı branşlarda eğitip uzmanlaşmalarını sağlarsak, onların kendilerine olan güvenlerini ne kadar artırırsak kendimizi en o denli başarılı sayarız. 3,5 yılı geride bıraktığımız görev dönemimizde hayata geçirdiğimiz spor yatırımları, açtığımız kurslar ve gençlere yönelik etkinliklerimizle bu alanda örnek alınan bir hizmet yapısını ön plana çıkardık. Sosyal yönü güçlü, hayata umutla bakan, sağlıklı bir zihne ve bünyeye sahip bir gençlik içinde ilçemizin dört bir tarafını spor sahalarıyla donatıp, gençlerimizin hayallerine ve hedeflerine ulaşmalarına destek veriyoruz" diye konuştu.

"Bizler çok çalışıyoruz ve karşılığını da alıyoruz"

Okullar açıldıktan sonra da kurslara devam edeceklerini ifade eden Çınar, " Okullar açıldıktan sonra kurslarımıza ara vermeyeceğiz. 17 Eylül itibariyle kış dönemi spor kurslarımızı başlatacağız. Çocuklarımız bir yandan derslerine çalışırken diğer taraftan spor kurslarına devam ederek kendilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamış olacaklar. Gençlik ve Spor yılı olarak ilan ettiğimiz 2021 yılındaki sportif yatırımlarımızı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız ödülle taçlandırmıştık. Gençlerimizle, çocuklarımızla, antrenörlerimizle ve velilerimizle el ele vererek bu başarımızı daha kalıcı hale getirmeye ve daha nice ödüller almaya devam edeceğiz. Her başarının altında çalışmak vardır, bizler çok çalışıyoruz, emek veriyoruz, uğraşıyoruz ve karşılığını işte bu güzel tabloyla alıyoruz. Yaz Spor Okullarının düzenlenmesinde büyük emek sarf eden başta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ve değerli personelleri olmak üzere Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerimize, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, İlçe Halk Eğitim Merkezimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve aile mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra Yaz Spor Okulları çerçevesinde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren antrenörler ve sporculara kupa ve sertifikaları takdim edildi. - MALATYA