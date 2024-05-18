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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VAR hakemleri belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak müsabakaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) açıklandı. Beşiktaş - Hatayspor, MKE Ankaragücü - Pendikspor, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa, Samsunspor - Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir - Trabzonspor ve Kayserispor - Konyaspor maçlarında görev alacak hakemler belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak müsabakaların Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 müsabakanın Video Yardımcı Hakemleri (VAR) belli oldu. Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

Beşiktaş - Hatayspor: Gustavo Correia

Mke Ankaragücü - Pendikspor: Brent Staessens

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Özgür Yankaya

Gaziantep Fk - Fatih Karagümrük: Bram Van Driessche

RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Helder Malheiro

Kayserispor - Konyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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