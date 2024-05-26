Tatvan'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-1'lik skorla yenerek 102 puanla şampiyon oldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları Tatvan'da da coşkuyla kutlandı. AVM önünde toplanan Galatasaraylı taraftarlar halaylar ve müzikler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. - BİTLİS