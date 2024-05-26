Tatvan'da Galatasaray'ın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı taraftarlar AVM önünde toplanarak şampiyonluğu halaylar ve müzikler eşliğinde kutladılar.
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 3-1'lik skorla yenerek 102 puanla şampiyon oldu. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi şampiyonluk kutlamaları Tatvan'da da coşkuyla kutlandı. AVM önünde toplanan Galatasaraylı taraftarlar halaylar ve müzikler eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı. - BİTLİS