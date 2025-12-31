Olayların yılı 2025! Türk futbolunda neler oldu neler

2025 yılı Türk futbolunda birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yaptı. Yabancı VAR kararıyla başlayan tartışmalar, olaylı derbiler ve rekor transferlerle hareketlenen yıl, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ilan etmesiyle doruğa ulaştı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi yaşanırken, TFF'nin açıkladığı bahis soruşturması yılın en büyük gündemini oluşturdu. Seçimler, tutuklamalar, PFDK sevkleri ve kulüplerden gelen sert kararlar 2025 yılını unutulmaz kıldı. Habermetre'nin raporuna göre, Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı 2025'in en çok okunan spor haberi oldu.

YABANCI VAR KARARIYLA BAŞLADI

Türk futbolunda 2025 yılı, yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Artan hakem ve VAR hakemi tepkileri üzerine TFF, 8 Ocak 2025'te yaptığı açıklamayla Süper Lig'in kalan bölümünde geçici bir süre yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER ŞOV: TALISCA VE SKRINIAR

Yılın ilk ayında transfer gündemi Fenerbahçe'nin hamleleriyle hareketlendi. Sarı-lacivertliler, daha önce Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katarken, PSG'den Milan Skriniar transferiyle de dikkat çekti.

MUSLERA'NIN "BİTTİ" İŞARETİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın Avrupa sahnesinde Dinamo Kiev ve Ajax ile oynadığı maçlar gündemi belirledi. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, Dinamo Kiev beraberliği ve Ajax mağlubiyeti sonrası eleştirilerin odağı oldu. Dinamo Kiev maçında skorun 3-3'e gelmesiyle Fernando Muslera'nın "Bitti" işareti yaparak soyunma odasına gitmesi uzun süre konuşuldu.

GALATASARAY'DAN MORATA HAMLESİ

Ara transfer döneminde Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası golcü takviyesi için rotayı yıldız bir isme çevirdi. Daha önce Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid ve Milan gibi devlerde forma giyen Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların yeni golcüsü oldu.

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Şubat ayında oynanan Galatasaray–Adana Demirspor karşılaşmasında tarihe geçen bir olay yaşandı. Galatasaray, 12. dakikada Alvaro Morata'nın golüyle 1-0 öne geçti. Adana Demirspor ise 30. dakikada sahadan çekildi. Karşılaşma daha sonra 3-0 Galatasaray lehine tescil edildi.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM

24 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic görev yaptı. Vincic, Türkiye'de 55 yıl sonra derbi yöneten ilk yabancı hakem olarak tarihe geçti. Maç ise 0-0 sona erdi.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ VE OKAN BURUK'UN SERT YANITI

Derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun rakip yedek kulübesi için "Maymun gibi zıpladılar" sözleri büyük tepki çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Mourinho'ya "The Crying One" göndermesiyle yanıt vererek tartışmaları daha da büyüttü.

KUPADA OLAYLI DERBİ: MOURINHO'DAN "BURUN SIKMA" HAREKETİ

Galatasaray ile Fenerbahçe, bu kez 2 Nisan'da Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Galatasaray maçı 2-1 kazanarak tur atlarken, maç sonrası yaşananlar dünya basınına yansıdı. Jose Mourinho'nun saha içinde Okan Buruk'un burnunu sıkması büyük yankı uyandırdı. Mourinho 3 maç ceza aldı.

GALATASARAY'DAN 25. ŞAMPİYONLUK VE 5 YILDIZ

Galatasaray, 18 Mayıs'ta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar 25. şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

FENERBAHÇE'DE HASRET BİR YIL DAHA SÜRDÜ

Fenerbahçe, Rangers'a Avrupa'da elenmesinin ardından kupada da Galatasaray'a kaybederek veda etti. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı 36. haftaya kadar sürse de, Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesiyle sarı-lacivertlilerin hasreti bir yıl daha uzadı.

ACUN ILICALI'DAN VEDA

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te görevinden ayrıldığını açıkladı.

GALATASARAY'DAN SANE VE OSIMHEN BOMBASI

Galatasaray yaz transfer dönemine hızlı başladı. Bayern Münih ile sözleşmesi biten Leroy Sane'nin İstanbul'a gelmesi büyük ses getirdi. Ardından taraftarın kampanya başlattığı Victor Osimhen transferinde de mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, Osimhen'i 75 milyon euro bonservisle kadrosuna katarak Türk futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE'DE KEREM GÜNDEMİ VE BENFICA EŞLEŞMESİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u geçse de Benfica'ya elendi. Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelirken, Benfica eşleşmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öne sürüldü.

MOURINHO DÖNEMİ RESMEN BİTTİ

Fenerbahçe, 27 Ağustos'ta Benfica'ya kaybettikten iki gün sonra Jose Mourinho ile yollarını ayırdı. Portekizli teknik adamın rövanş öncesi yaptığı sert açıklamaların ayrılıkta etkili olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN DÖNEMİ YENİDEN BAŞLADI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından teknik direktörlük koltuğunu yeniden Sergen Yalçın'a emanet etti. Siyah-beyazlılarda Yalçın ikinci kez göreve başladı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM: SARAN BAŞKAN OLDU

21 Eylül'de Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul gerçekleşti. Ali Koç ile Sadettin Saran yarıştı. Hakan Bilal Kutlualp'in adaylıktan çekilmesinin ardından Sadettin Saran seçimi kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

2025'İN EN BÜYÜK SÜRECİ: BAHİS SORUŞTURMASI

Türk futbolunda yılın en büyük gündemi "bahis soruşturması" oldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulunduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. Bu açıklama futbol tarihine geçen bir kırılma yarattı.

PFDK SEVKLERİ, CEZALAR VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma kapsamında futbolcular PFDK'ya sevk edildi. Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı; Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun isimleri öne çıktı. Necip ve Ersin'in kimlik numaralarının kopyalandığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Metehan Baltacı'nın tutuklanması ise gündemi daha da büyüttü.

Soruşturma sürecinde Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya dahil 8 şüphelinin tutuklandığı, aralık ayında Mert Hakan Yandaş'ın da gözaltına alınarak tutuklandığı ifade edildi. Murat Sancak'ın tutuklanması, Ahmet Çakar'ın adli kontrolle serbest bırakılması ve hakem Zorbay Küçük'ün yaşadığı süreç de yılın en sıcak başlıkları arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN NECİP UYSAL VE MERT GÜNOK AÇIKLAMASI

Beşiktaş, 26 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Necip Uysal ve Mert Günok'a kulüp bulmaları gerektiğini tebliğ etti. Kulüp bulamazlarsa takımdan ayrı çalışacakları duyuruldu.

ERDEN TİMUR İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Yılın son günlerine doğru soruşturma sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandı. "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur'un, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandığı belirtildi.

Öte yandan haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2025 yılında en çok haber konusu olan ve okunan spor haberi konusunu listeledi. Listenin zirvesinde Türk futbolunda büyük patlak veren bahis skandalının olması oldu.

İşte listenin tam hali;