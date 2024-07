Türkiye'nin Olimpik Standartlarda İlk Parkuru Meriç Nehri'nde

Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji işbirliğinde, kentin en önemli su kaynaklarından Meriç Nehri'nde oluşturulan 2 kilometrelik yapay kürek parkuru, ilk müsabakaları başladı. Türkiye Kürek Federasyonu tarafından 12-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Gençler Türkiye Kürek Kupası için ilk müsabaka karşılaşmaları, bugün start aldı. İlk gün yarışlarında masterler, 17 yaş altı yıldız erkekler, 17 yaş altı yıldız kadınlar, 15 yaş altı küçük erkekler kategorilerinde 188 sporcu yarışacak.

"ALNIMIZIN AKIYLA U23'Ü EDİRNE'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

400'e yakın sporcunun ilk gün müsabakalarında mücadele ettiğini belirten Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yarışların başa baş devam ettiğini kupa törenine kadar şampiyonun belli olmayacağını söyledi. Ertürk, "Heyecanlıyız. 400'e yakın sporcumuzla, 20'nin üstünde kulübümüzle burada mücadele ediyoruz. Yarışlar başa baş devam ediyor. Yarın kupa törenine kadar şampiyon belli olmayacak. Şu an çok güzel. Su mükemmel, şampiyona mükemmel. Türkiye Kupası'ndan 1 ay sonra tekrar Türkiye Şampiyonası var. Tüm kürekseverleri tekrardan bu güzel atmosfere bekliyoruz. İlk gün müsabakalarında minikler yani 15 yaş altı ve 17 yaş altı yarıştı. Yarın ise U19 dediğimiz, gençleri yarışları var. ve tabii master dediğimiz küreklerin duayenleri, parkur bir ilk olduğu için, onlar da bir anıları olsun istediler. Aynı zamanda master yarışlarımız yapılıyor. Avrupa Şampiyonası için hakem komitesi bu akşam gelecek. Yarın, parkurumuzu puanlayacaklar. Onun için ayrı bir heyecanımız var. Tahmin ediyorum, Büyükler Dünya Şampiyonası Yapılacak kadar muhteşem bir parkurumuz var. Alnımızın akıyla U23'ü Edirne'de gerçekleştireceğiz" dedi.

MİLLİ KÜREKÇİ ELİS ÖZBAY: KADINLARDA İLK TEMSİLCİ OLARAK OLİMPİYATLARA GİDİYORUM

Milli kürekçi Elis Özbay, Edirne'de kürek parkurunun ilk senesinde kamp yapma fırsatı bulduğunu belirtti. U23 Avrupa Şampiyonası'nda yaş gereği yarışamayacağını belirten Özbay, "Çok güzel bir parkur olmuş. Yarışları da buradan takip edebiliyor olmak gerçekten çok güzel. Çok güzel de yarışlar gidiyor. Olimpiyatlar yaklaşıyor. Son 12 gün içerisindeyiz. Çok gerçekten heyecanlı bir süreç şu an. Uzun bir çalışma sürecim oldu açıkçası. Motivasyonumu her zaman Paris hayaliyle kamçıladım. Umarım da olimpiyat benim için güzel geçecek. İlk olimpiyatım çünkü o yüzden daha çok kendime tecrübe katarak geri dönmeyi hedefliyorum. Onlara tabii ki en büyük tavsiyem her zaman çalışmalarına devam etmeleri. Tabii ki benim düştüğüm anlar oldu, yorulduğum anlar oldu. İnsanların benimle neden bu kadar çalışıyorsun dediği anlar oldu. Bırak diyenler maalesef ki çok ama ben her zaman içimdeki sesi dinledim. ve gerçekten bu sporu ne kadar çok sevdiğimi kendime sürekli hatırlattım. Azimli çalışarak da gerçekten ilk dünya şampiyonluğunu ilk Avrupa şampiyonluğunu kendime kattım. Daha sonrasında Türkiye'de kadınlarda ilk temsilci olarak, kürek sporunun ilk temsilcisi olarak olimpiyatlara gidiyorum. Tabii ki bu beni çok gururlandırıyor ve çok mutluluk veriyor. Aynı zamanda küreğin 100. yılında başarıya sahip oluyor olmak, ismimi de oraya yazdırmak çok güzel ve guru verici bir şey. Kendi küçük kardeşlerimin de hepsine aynı şeyi söylüyorum. Azimli çalışarak gerçekten buralara kadar gelinir. Bana hiçbir zaman sihirli değnekle dokunularak bu madalyalar verilmedi. O yüzden onlar her gördüğümde, her kampta denk geldiğimde onlara azimli çalışmalarını durmadan hedeflerini gerçekleştirmeleri için çalışmalarını söylüyorum" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ İYİ YERLERDE BİRÇOK ULUSLARASI ALANDA GÖREBİLECEĞİMİZ BİR PARKUR"

Gittiği her yerde yapay parkurlarda yarıştığı Edirne'deki doğal parkurun olmasının çok güzel olduğunu belirten Özbay, "Daha öncesinde başka yerlerde Avrupa şampiyonası deneyimleyip şampiyonluk aldığım için güzel bir şekilde deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum federasyona. Türkiye gibi bir yerde özellikle Edirne gibi bir yerde tarihi olanakların çok yüksek bir yerde doğal bir parkurun oluyor olması, çünkü gittiğim her yerde yapay oluyordu genellikle, böyle doğal bir parkurun tam iki köprü arası 2 bin metre tam bizim yarış metremiz şeklinde oluyor. Ben dediğim gibi bu sene yarışamayacağım ama en yakından takip edeceğim. Yarışan arkadaşlara çok başarılar diliyorum çünkü gerçekten çok güzel ve su da bizim kürek sporumuza uygun olduğu için Türkiye'yi iyi yerlerde birçok uluslararası alanda görebileceğimiz bir parkur oldu" ifadelerini kullandı.