Kadıköy'de Talisca şov! Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada geri dönüşe imza atarak sahadan 4-1 galip ayrıldı ve Galatasaray'ın BAYY geçtiği haftada fırsat tepmedi.

MAXIMIN 121 GÜN SONRA İLK 11'DEYDİ

Fenerbahçeli futbolcu Allan Saint-Maximin, ligde 121 gün ilk 11'de sahaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla son olarak 7 Aralık 2024'te deplasmanda oynanan Beşiktaş derbisinde ilk 11'de şans bulan 28 yaşındaki futbolcu, bu tarihten sonra oynanan 13 lig maçının 4'ünde sonradan oyuna dahil oldu. 5 maçta kadroya dahil edilmeyen Saint-Maximin, 4 müsabakayı ise kulübede tamamladı.

SZMANSKI "DALYA" DEDİ

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşılaşmasıyla sarı-lacivertli takımdaki 100. resmi maçına çıktı. Transfer olduğu 2023-2024 sezonunda 55 resmi maçta forma giyip 13 gol ve 19 asistlik performans gösteren Szymanski, bu sezon ise 44 resmi maçta sahaya çıktı. Jose Mourinho'nun vazgeçmediği oyunculardan olan Szymanski, bu sezon takımı adına 7 gol atarken, 9 da asist yaptı. Polonyalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla "dalya" derken, sarı-lacivertli kulübün tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. Fenerbahçe'de ikinci sezonunda 100 resmi maça çıkan ilk isim Dusan Tadic olmuştu.

ZUBKOV'UN GOLÜ OFSAYT

Trabzonspor'un Oleksandr Zubkov ile 22. dakikada bulduğu gol ofsayta takıldı. Mendy'nin ceza yayı gerisinden ceza sahasına yüksek gönderdiği topta Zubkov, topu kontrol edip sol ayağıyla gelişine bir şut çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

BANZA'NIN KAFASI DİREKTE PATLADI

Karşılaşmanın 29. dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Zubkov, sağ kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Simon Banza'nın kaleye yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

FENERBAHÇE DE DİREĞE TAKILDI

Dakikalar 36'yı gösterirken bu kez Fenerbahçe direğe takıldı. Szymanski'nin ceza sahası solundan çizgiye inerek açtığı orta kaleye yönelerek üst direkten döndü. Sonrasında Trabzonspor savunması topu uzaklaştırarak tehlikenin büyümesine izin vermedi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, 45. dakikada penaltı bekledi. Fred'in ceza sahası yayından çektiği şutta top Oleksandr Zubkov'a geldi. Fenerbahçeli futbolcular, Zubkov'un elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, VAR hakemi Daniel Stefanski'yi dinledikten sonra oyunu devam ettirdi.

DRAGUŞ DEVRE SONUNDA ATTI

Kaleci Uğurcan'ın degajında sağ kanatta topu kontrol eden Zubkov, bekletmeden Banza'nın önüne topu indirdi. Banza, ceza yayının sağından penaltı noktasının solunda bulunan Denis Draguş'a yerden pasını verdi. Draguş, sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

GOLDEN SONRA KADIKÖY'DE SERT TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, bu golden sonra futbolculara ve yönetime sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, futbolculara "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratında bulundu. Kadıköy'de tepki bununla da sınırlı kalmadı. Futbolculara yönelik bu tezahüratlarının ardından "Yönetim istifa" sesleri de yükseldi.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, karşılaşmanın 50. dakikasında penaltı kazandı. Mustafa Eskihellaç'ın Bright Osayi-Samuel'e müdahalesine hakem Mehmet Türkmen faul kararını verdi. Fenerbahçeli oyuncular, pozisyonun ceza sahası içinde olduğu yönünde itirazda bulundu. VAR hakemi Daniel Stefanski'nin incelemesini bekleyen Mehmet Türkmen, penaltı noktasını gösterdi. B

TALISCA PENALTIYI ATTI

Topun başına ikinci yarının hemen başında Alexander Djiku'nun yerine oyun dahil olan Anderson Talisca geçti. Uğurcan Çakır'ı mağlup etmeyi başaran Brezilyalı yıldız, mücadeleye 1-1'lik eşitliği getirdi.

SKRINIAR ÖNE GEÇİRDİ

Sarı-lacivertliler 60. dakikada duran toptan bulduğu golle öne geçti. Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlak sağ kanatta Edin Dzeko'ya geldi. Dzeko'nun ceza sahasına yükselttiği topta Mert Müldür, topu indirdi. Tadic'in ceza sahası içindeki tek dokunuşu Milan Skriniar'ın önünde kaldı. Skriniar, bekletmeden sol ayak içiyle şutunu çekti ve fileleri havalandırarak takımı 2-1 öne geçirdi.

LUNDSTRAM CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Bu golden önce serbest vuruşa sebebiyet veren John Lundstram sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, gelecek hafta Trabzon'da oynanacak ÇAYKUR Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BREZİLYALI BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Saint Maximin, sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına ortaladı. Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 3-1' geldi.

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Anderson Talisca, 77. dakikada hat-trick yaptı. Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunmasından seken top ceza yayının soluna geldi. Talisca'nın bekletmeden sol ayağının üstüyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlk ağlarla buluştu. Bu gol karşılaşmanın da sonucunu belirledi.

SÜPER LİG KARİYERİNDE BİR İLK

Daha önce Beşiktaş forması da giyen Anderson Talisca, attığı bu gollerle Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Talisca ayrıca Süper Lig'de ilk kez bir maçta sonradan oyuna girdi ve golle tanıştı. Öte yandan Brezilyalı yıldız, 8. lig maçında 5. golünü kaydetmiş oldu. Türkiye Kupası'nda 3 maçta 3 golü bulunan Anderson Talisca, 4 UEFA Avrupa Ligi maçında ise gol üretemedi.

PUAN FARKI 3

Fenerbahçe, 4-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle puanını 68'e yükseltti ve lider Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada maç sayısını eşitleyerek puan farkını 3'e indirdi. 2 maç sonra kaybeden bordo-mavililer ise 36 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler haftaya Sivasspor deplasmanına gidecek. Karadeniz ekibi ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.