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Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

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Dev derbiye sahne olan Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın tamamlanmasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi tedbirsiz olarak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı 25. haftanın ardından disipline sevk edilen isimleri açıkladı.

OKAN BURUK VE ICARDI TEDBİRSİZ SEVK EDİLDİ

Galatasaray'dan Okan Buruk "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar", Mauro Icardi ise "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle tedbirsiz PFDK'ya sevk edildi. Öte yandan Sarı-kırmızılılarda Buruk ve Icardi'nin yanı sıra antrenör Serhat Doğan da "sportmenliğe aykırı hareket" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

MOURINHO'YU AÇIKLAMALARI YAKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, Galatasaray maçının ardından basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Mourinho'nun yanı sıra sportif direktör Mario Branco, Okan Özkan, antrenör Stefano Rapetti, Ricardo Manuel Nunes Formosinho ve Sandro Zufic PFDK'ya sevk edildi.

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi

TFF'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında alınan kararlar şu şekilde;

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü SERHAT DOĞAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun aynı müsabakadaki " talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi OKAN ÖZKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO RAPETTI'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü RICARDO MANUEL NUNES FORMOSINHO'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıDeniz Kaya:

mourinho futbolumuzun kara lekesidir. derhal kovun bu adamı

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Haber Yorumlarıfthmrt:

Futboldan sayenizde soğuduk.

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıKml Acr:

Çok çok iyi olmuş. Temizleyin şu pislikleri futboldan.

Yorum Beğen6
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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

Fenerbahçe Sporu bitirdi, yabancı hakem Fenerbahçe istedi getirdi TFF,var hakemi Fenerbahçe istedi TFF getirdi bu Fenerbahçenin amacı nedir , Spor olarak Galatasaray hakkında gelmiyorsunuz şimdi ise iftiralarla

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Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Futbol bir savaştır. Savsşta herşey mübahtır.

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