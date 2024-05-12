Gençlik ve Spor Bakanı Zeynep Yetgil'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli güreşçi Zeynep Yetgil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen Güreş Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde kadınlar 53 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Zeynep Yetgin, Özbekistanlı rakibini 10-0 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı. Zeynep kızımızı göstermiş olduğu mücadele ve aldığı sonuç için yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuza ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."