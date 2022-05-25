Fransa Açık'ta Raducanu, ikinci turda elendi - Haberler

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınlar dünya 12 numarası Emma Raducanu, ikinci turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada İngiliz sporcu Raducanu, Belaruslu Aliaksandra Sasnovich'e 3-6, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Kadınlarda dünya 17 numarası Alman Angelique Kerber ise Fransız raket Elsa Jacquemot'u 6-1 ve 7-6 sona eren setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura çıktı.

Erkeklerde İngiliz raket Cameron Norrie ise bu yıl üçüncü tura ulaşan ilk İngiliz tekler oyuncusu oldu. Dünya 10 numarası Norrie, Avustralyalı Jason Kubler'i 6-3, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.