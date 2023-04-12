Çin Bisiklet Milli Takımı yüksek irtifa kampı için Erciyes'i tercih etti

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, Çin Bisiklet Milli Takımı'nı ağırlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla son yıllarda kayakseverler ve bisiklet sporcularının yoğun ilgi gösterdiği Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih eden Çin Bisiklet Milli Takımı sporcuları, yüksek irtifa kampında güç depoluyor.

Bisiklet Turizmi Derneği'nin organizasyonu ile geldiği Erciyes'te çalışmalarını sürdüren Çinli sporcular, Asya Bisiklet Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Turizm merkezinde gelecek günlerde yurt dışından 12 takımın daha kamp yapması bekleniyor.

"Avrupa'nın en güzel yüksek irtifa merkezi diyebiliriz"

Çin Bisiklet Milli Takımı Antrenörü Lionel Marie, AA muhabirine, daha önce Torku Konyaspor Bisiklet Takımı'nın antrenörlüğünü yaptığını anımsattı.

O dönemden bu yana Erciyes'in coğrafi durumu ve teknik özellikleri hakkında araştırma yaptığını anlatan Marie, şöyle konuştu:

"2 bin metrede uyuyup, 1200 metrede antrenman yapılabilen ender yerlerden birisi. Buraya, Avrupa'nın en güzel yüksek irtifa merkezi diyebiliriz. Yaklaşık 2 bin metrede uyunduğu zaman, doğal bir doping etkisi yapıyor, yani performans artışı sağlıyor. Kandaki kırmızı hücreler artıyor ve yarışmalardan önce performans olarak daha yüksek seviyeye taşıyor takımı."

Marie, şu anda Asya Bisiklet Şampiyonası'na hazırlandıklarını dile getirerek, daha sonra Erciyes'te ve Avrupa'da düzenlenecek yarışlara katılacaklarını ifade etti.

Su Haoyu: "Güzel antrenmanlar geçiriyoruz"

Takım kaptanı Su Haoyu ise ilk defa Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Yaklaşık 3 aydır Alanya'da kamp yaptıklarını ve oradaki yarışlara katıldıklarını dile getiren Haoyu, şöyle devam etti:

"Özellikle Erciyes'in asfalt kalitesini ve doğal besinlerini çok beğendim. Takımda doktorlar ve diyetisyenlerimiz de var. Güzel antrenmanlar geçiriyoruz. Hakikaten Avrupa'da değil, dünyada ender yüksek rakım antrenman kamp merkezi olabilecek yerdeyiz. Çin'de de zaten 2 bin, 2 bin 200 metrede yaşıyorum. Erciyes'in hem iklimi hem doğal besin kaynakları ve farklılıkları ile gelecekte dünyanın sayılı yüksek rakım bisiklet kamp merkezi haline geleceğini düşünüyorum."

Haoyu, yoğun şekilde yarışlara hazırlandıklarını belirterek, "Zaten şu an takımımız ikiye bölünmüş halde. Bir kısmı Slovenya turunda, diğer takım burada. Esas hedefimiz olimpiyat puanları ve Asya Şampiyonası." dedi.