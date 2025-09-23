Ali Koç'un Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığı rakibi Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un 7 senelik görev süresi de sona ermiş oldu. Koç yönetiminde basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkan erkek ve kadın takımlarının yanı sıra olimpik branşlarda birçok başarıya imza atılırken, futbolda ise beklenilen şampiyonluğa ulaşılamadı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa 24 bin 393 oy alan Sadettin Saran seçildi. Haziran 2018'de başkanlığa seçilen ve bu görevi 7 yıl sürdüren Ali Koç, 4. seçiminden 257 oy farkla yenilgiyle ayrıldı. İlk olarak 3 Haziran 2018 tarihinde 16 bin 92 oy alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 26 Haziran 2021'de ise tek aday olarak girdiği seçimde 6 bin 459 oy topladı. Eski başkan Aziz Yıldırım ile Koç, 8-9 Haziran 2024'te tekrar rakip olurken, bu kez 16 bin 464 kongre üyesinin oyunu alarak 3. seçimini kazandı. Özellikle futbol A takımının 2024-2025 sezonunda kaybettiği şampiyonluk sonrası muhalefetin imza kampanyası başlatması sonucu Ali Koç da 18 Mayıs 2025'te, eylül ayında olağanüstü seçime gideceklerini duyurdu. Kulüp televizyonuna çıkan Koç, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şanslarının kalmaması sonucu camianın haklı eleştirilerine maruz kaldığını ifade ederek, "Önümüzdeki 3 aylık süreç sezon hazırlıkları ve transfer sürecinin belirlendiği tarihtir. Finansal bağımsızlık konusunda son noktaya geldiğimiz durum sekteye uğramaması gerekmektedir. Gelirlerimizi iki katına çıkardık. Olağanüstü genel kurulu mali genel kurulumuzla beraber eylül ayında yapma kararımız bir inat değil, bir inanç ve sorumluluktan ibarettir" şeklinde konuşmuştu.

Futbolda şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı

Ali Koç'un ilk başkan olduğu dönemde şampiyonluk hasreti 4 yıl olan Fenerbahçe'de bu özlem sonlandırılamadı. İlk sezonlarında özellikle kadro istikrarsızlığı, teknik direktör ayrılıkları bunda etken olurken, Koç'un 2. döneminden sonra kadro planlaması daha istikrarlı ve doğru adımlarla yapıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sarı-lacivertliler rekor puan (99) alsa da ezeli rakibi Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalarak sezonu 2. tamamladı. Bir sonraki sezon yine teknik heyette değişikliğe gidilirken, Teknik Direktör Jose Mourinho idaresinde kaybedilen şampiyonluk olağanüstü seçimin kapısını araladı. Ali Koç'un başkanlığında ezeli rakipleri Galatasaray 3'ü üst üste olmak üzere 4 şampiyonluk yaşarken, Beşiktaş, Trabzon spor ve Başakşehir ise 1'er kez kupaya uzandı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk farkı da bu süreçte 6'ya yükseldi.

11 farklı teknik direktörle çalıştı

Ali Koç, ilk kez göreve geldiğinde mevcut teknik direktör Aykut Kocaman'ın ayrılığı sonrası futbol A takımının başına Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'yu getirdi. Cocu'nun aldığı başarısız sonuçlar sonucu 15 maçın ardından yollar ayrılırken, ekim ayında Erwin Koeman ile devam edilme kararı alındı. 2018-2019 sezonu 14 Aralık 2018 tarihinde bu kez Ersun Yanal ile sözleşme imzalandı. Yanal ile sarı-lacivertliler sezonu 6. sırada tamamladı. Yeni sezona da Yanal yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de bu kez ayrılık 2020 yılının mart ayında yaşandı. Şubat ayında üst üste alınan puan kayıpları takımı şampiyonluk yarışından koparırken, korona virüs salgını nedeniyle 3 ay ara verilen ligi Teknik Sorumlu Tahir Karapınar tamamladı. Kanarya, 2020-2021 sezonuna ise Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde başlarken, özellikle Kadıköy'deki mağlubiyetler eleştirileri artırdı. Bulut'un görevine son verilmesinin ardından koltuğu devralan Emre Belözoğlu, ligin son 10 haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girmesine rağmen sezonu lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamladı.

2021 yazında bu kez 2015-2016 sezonunda eski yönetimin çalıştığı Teknik Direktör Vitor Pereira ile anlaşıldı. Pereira'nın 2. dönemi daha kısa sürerken, 19 Aralık'ta oynanan ve 2-2 beraberlikle tamamlanan Beşiktaş derbisi sonrası karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Ali Koç, yabancı teknik direktörler ile son derbi galibiyetini de Pereira yönetiminde yaşadı. 21 Kasım 2021 tarihinde Seyrantepe'de oynanan derbide sarı-lacivertliler 2-1'lik skorla 3 puana uzanmıştı. Portekizli teknik adamdan boşalan koltuğa geçici olarak Zeki Murat Göle getirilirken, ocak ayında görevi devralan İsmail Kartal ile takım ivme kazandı. Ligde oynanan son 14 müsabakanın 11'inde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik alındı.

Trabzon spor'un 8 puan gerisinde sezonu tamamlayan Fenerbahçe'de bu kez bir başka Portekizli teknik direktör Jorge Jesus takımın başına getirildi. Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde takımını gruptan lider çıkarırken, ligde de Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girdi. Özellikle derbilerde alınan mağlubiyetler puan farkının açılmasına sebep oldu ve 8 puan farkla lig 2. basamakta bitirildi.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte kulüpte 3. İsmail Kartal dönemi başladı. Yapılan yıldız transferlerle kabuk değiştiren takım, Avrupa kupaları ve Süper Lig'de galibiyet serisiyle başladı. Tüm kulvarlarda oynadığı ilk 19 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, ligde tek mağlubiyetini evinde Trabzon spor'a karşı aldı. Kartal yönetiminde sarı-lacivertliler, Galatasaray'dan 4, Beşiktaş'tan 6 puan alarak en başarılı derbi performanslarından birine imza attı. Ligde son 27 maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, rekor puan (99) topladı ve rakip filelere 99 gol sığdırdı. Tarihi bir puan alınmasına rağmen 3 puan farkla şampiyonluğun kaçması sonrası bu kez dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı.

Mourinho idaresindeki takım, istenilen futbolu sergileyemezken, derbilerde başarısız sonuçlar aldı. Mourinho, derbilerde 4 maçta sadece 1 puan elde etti. Ligde ise 2.33 puan ortalaması yakalamasına rağmen, takım sezonu üst üste 4. kez 2. bitirdi. Yeni sezona da Mourinho ile başlayan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının kapısından dönerken, fatura Portekizli teknik adama kesildi. Fenerbahçe 1 maça Zeki Murat Göle ile oynadı ve daha sonra Teknik Direktör Domenico Tedesco isminde karar kılındı.

İlk maçına Trabzon spor karşısında çıkan Tedesco, sarı-lacivertli kariyerine 3 puanla başlarken, sonraki 2 lig maçından ise beraberliklerle ayrıldı. Sadettin Saran yönetiminin de Tedesco ile yola devam edeceği öğrenildi.

Tek kupa Ziraat Türkiye Kupası

58 yaşındaki Ali Koç, Fenerbahçe'nin başında futbolda tek kupasını Türkiye Kupası'nda elde etti. Süper Lig'de son 4 sezon 2. tamamlanırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez yarı final, 3 kez de çeyrek finalde kupaya veda edildi. 2022-2023 sezonunda finale namağlup gelen sarı-lacivertliler, Başakşehir ile oynadığı finali 2-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıktı

Fenerbahçe'nin, 17 Mart 2024'te deplasmanda Trabzon spor ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçının bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde yaşanan olaylar doğrultusunda yönetim kurulu, kongre üyelerine genel kurul çağrısı yaptı. Bu genel kurulda amaç, 2023 Süper Kupa müsabakasının uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak veya U19 Futbol Takımı ile sahada yer almak, 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak maddeleri için kongre üyelerinden yetki istenmesiydi. Kongre üyelerinden yetki alan yönetim kurulunda Başkan Ali Koç, federasyona eleştiride bulunarak, Süper Kupa tarihinin değiştirilmeyerek hem şampiyonluk hem de Avrupa kupalarında yollarına taş koyulmak istendiğini, takımın maçlara çıkmaması için de birçok talep aldıklarını söyledi. Koç, ayrıca, "Lige devam edeceksek maçlara U19 ile çıkmanın da bir esprisi yok. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor, çıkın ne yapacaksanız yapın o şampiyonluğu bize getirin" açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli takım genel kuruldan 1 gün sonra ise evinde Adana Demir spor ile karşılaştı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesine Fenerbahçe, U19 takımıyla çıktı ve 1 dakika sonra takımı sahadan çekti. Galatasaray 3-0 hükmen galip gelerek kupanın sahibi oldu.

Kadıköy serileri sona erdi, ezeli rakiplerine boyun eğdi

Aziz Yıldırım döneminde derbilerde ezeli rakiplerine büyük üstünlük kuran Fenerbahçe, Kadıköy'de oynadığı derbilerde kolay kolay kaybetmiyordu. Sarı-lacivertlilerde 2018 yılında yapılan yönetim değişikliğiyle derbi sonuçları da tersine döndü. Galatasaray'ın 1999, Beşiktaş'ın 2005, Trabzon spor'un 1997 yılında son galibiyetlerini aldığı Kadıköy deplasmanında, ev sahibi son yıllarda kötü grafik sergiledi. 23 Şubat 2020'de sarı-kırmızılıların 3-1'lik galibiyeti resmen bir dönemi kapatırken, Galatasaray sonrasında ligde burada 3 galibiyet daha elde etti. Beşiktaş ise 29 Kasım 2020'deki 4-3'lük galibiyetle 15 senelik hasreti sonlandırırken, 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında da Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte diğer karşılaşmalarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin, Trabzon spor'a karşı evindeki üstünlüğü de yine Ali Koç döneminde sona erdi. 16 Haziran 2020'de Türkiye Kupası'nda mağlup olduğu ezeli rakibine karşı hem seri sona ererken hem de kupaya veda edildi. Kanarya, Süper Lig'de ise 2023-2024 sezonunda sahasında bordo-mavililere 3-2'lik skorla kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin evinde Gençlerbirliği ve Göztepe'ye 2021 yılında kaybettiği maçlar da 21 yıllık serilerin bitmesine neden oldu.

Derbi performansı

Ali Koç'un 7 senelik yönetiminde Fenerbahçe, derbilerde puan kayıpları yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2018 Eylül - 2025 Mayıs arasında ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile ligde toplam 28 maç yaptı. Fenerbahçe, 10 kez mağlup olduğu ezeli rakiplerine karşı 3'er maçta üstünlük kurdu. Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanan 12 derbi ise beraberlikle noktalandı. Kanarya, ligdeki derbilerde 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 40 gol gördü.

En başarılı derbi performansı 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal ile yaşandı. 4 derbide 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı.

Avrupa kupalarında çeyrek final

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi hasreti bu sezon da devam etti. Ali Koç'un, ilk görev döneminde takım Benfica'ya elenirken, 4 yıl aranın ardından Devler Ligi elemesinde bu kez Dinamo Kiev engelini aşamadı. Kanarya, 2024 yazında Lille, 2025 yazında ise yine Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti. Sarı-lacivertliler, son yıllarda en fazla mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 2023 ve 2025'te 2 kez son 16 turuna kadar yükseldi. UEFA'nın 2021-2022 sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu Konferans Ligi'nde de oynayan sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda çeyrek finale çıktı. Bu turda Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Kanarya, kupaya veda etti. Ali Koç döneminde Avrupa kupalarında 70 maç oynayan Fenerbahçe, 33 galibiyet, 17 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, içinde bulunduğumuz sezonda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında boy gösterecek.

Transfer harcamaları

Haziran 2018'de göreve gelen Başkan Ali Koç ve yönetimi, 8'i yaz, 7'si kış olmak üzere 15 transfer döneminde 100'ün üzerinde futbolcuyu Fenerbahçe kadrosuna kazandırdı. Sarı-lacivertlilerin Kerem Aktürkoğlu transferi, kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Kerem, 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde 22.5 milyon Euro bedelle kadroya dahil olurken, bir önceki yıl 19.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Youssef En-Nesyri 2. sırada yer aldı. Malili genç futbolcu Dorgeles Nene için 18 milyon Euro, Cengiz Ünder için ise 15 milyon Euro bonservis ödendi. Kulüp tarihinin en pahalı oyuncu transferlerinin ilk 10 sırasında 7 isim, Ali Koç döneminde kadroya katıldı. Bu listeye giren Sofyan Amrabat ile Diego Carlos, içinde bulunduğumuz sezon öncesi kiralık olarak takımdan ayrıldı.

Ali Koç'un en fazla değişim yaşattığı 2020-2021 sezonunda 22 isim kadroya dahil olurken, o dönemden sadece 3 futbolcu şu anda mevcut kadroda bulunuyor. Bu isimler İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek.

Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son maç olan Kasımpaşa müsabakasının 11'indeki 6 isim son 1 yılda transfer edildi.

Genç oyuncular rekor bedellerle satıldı

Ali Koç ve yönetimi, sarı-lacivertli formayı terleterek genç yaşta transfer yapan birçok futbolcudan yüksek bonservis bedellerini kulübün kasasına koydu. Altyapıdan 2021 yazında A takıma yükselen Arda Güler, kısa sürede oynadığı futbolla dikkat çekerken, 2 sezon forma giydiği sarı-lacivertlilerde Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarına girdi. Arda, henüz 18 yaşında İspanyol devi Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon Euro bonus bedeli ile transfer oldu. İlk yıllarında takımın geleceği için hazırlanan bir isim olan milli oyuncu hem fiziksel gücünü artırdı hem de eflatun-beyazlı takımda aldığı süreleri iyi değerlendirdi. Madrid ekibinin yeni teknik direktörü Alonso ile birlikte de 11'in değişmez ismi oldu.

Başkan Koç, ilk genç oyuncu transferini Eljif Elmas üzerinden sağladı. Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonunda Makedon ekibi Rabotnicki'den 180 bin Euro'ya aldığı Elmas, 2019-2020 sezonunda 17.7 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satıldı. Napoli'deki performansıyla göz kamaştıran Makedon oyuncu, 2023-2024 kış transfer sezonunda 24 milyon Euro bedelle Leipzig'in yolunu tuttu. Sonrasında Torino'da kiralık da forma giyen Elmas, bu sezonun başında eski takımı Napoli'ye geri döndü. Fenerbahçe altyapısından çıkan Yusuf Akçiçek ise kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho'nun güvenerek stoperde forma şansı verdiği Yusuf, gelişimiyle birlikte kısa sürede A Milli Futbol Takımı'na da seçildi. Yusuf, Suudi ekibi Al-Hilal'e 19 yaşındayken imza atarak kulübüne 22 milyon Euro kazandırdı.

Sarı-lacivertli kulübün en pahalı transferi ise Ferdi Kadıoğlu oldu. 2018-2024 yılları arasında takımda birçok mevkide forma giyen Ferdi, başarılı performansıyla da milli takımın değişmez ismi oldu. Ferdi, 2024 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton ile sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe bu transferden 30 milyon Euro gelir elde etti.

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde Vedat Muriqi'den 21 milyon Euro, Kim Min-Jae'den 19 milyon Euro bonservis kazandı.

'Şampiyonluk sözü'nü ilk kez son seçimde verdi

Ali Koç'un görev süresinde tartışmalara neden olan bir başka konu ise şampiyonluk sözü vermemesiydi. İlk yıllarında futbolda yanlış kadro tercihleri ve teknik direktörlerde istikrarsızlığa dikkat çeken Koç, son 3 sezonda ise kadro planlamasını doğru yaptıklarını belirtmişti. Ali Koç, 2024 yılı haziran ayındaki seçim öncesinde adaylık konuşmasında bu konuya dair, "Fenerbahçe futbolda hep zirvede olmuş ancak şampiyonluğu engellenmiştir. En fazla puan toplayan takımlar arasında şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe'dir. Bunun futbolun olağan akışı ile açıklanması mümkünatı yoktur. Ancak bir kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklarımız arka arkaya gelecektir. Gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracağız. Bugüne kadar şampiyonluk sözü vermedim. Ancak son 2 sezonda yaşadıklarımızdan hareketle takviyelerle çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" cümlelerini kullandı. Seçimi kazandığı akşam da, "Cam tavanı kıracağız, hep birlikte zincirleme ulusal ve uluslararası başarılara imza atacağız. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayısının artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılarımızın elde edeceği bir dönem inşallah yarından itibaren başlıyor" dedi.

Koç, son yapılan seçimde ise oy kullanmasının ardından basın mensuplarına, "Biz bu sene göreceksiniz, Allah'ın izniyle her şeye rağmen şampiyon olacağız. Bu iddiayı ilk defa yapıyorum, ilk defa bu sözü veriyorum; çünkü bu sene yaptığımız hazırlıklar, bu zamana kadarki tecrübe bunu sağlayacak" açıklamasını yaptı.

Basketbolda Avrupa'da zirveye çıktı

Ali Koç ve yönetimi futbolda ulaşamadığı şampiyonlukları basketbolda en üst seviyede yaşadı. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Zeljko Obradovic yönetiminde Türkiye ve Avrupa'da kazandığı sayısız başarılar sonrası sarı-lacivertliler, Haziran 2020'de başantrenörlük değişimi yaşandı. Obradovic sonrası yeniden yapılanmaya giden takım, 2021-2025 yılları arasında 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Koç döneminde 4 kez Türkiye Kupası zaferi de yaşanırken, 2025 Mayıs ayında ikinci kez Avrupa'nın zirvesine çıkıldı. Sarunas Jasikevicius idaresinde son 2 sezonda Basketbol Süper Ligi'nde ipi göğüsleyen sarı-lacivertli takım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen THY Euroleague Final Four'da Panathinaikos'u geçerek finalde Monaco ile eşleşti ve Fransız ekibine karşı parkeden galibiyetle ayrılarak 2. kez bu kupayı İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da en parlak dönemini bu süreçte yaşadı. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6 şampiyonluk elde eden sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı kupalarının yanı sıra Avrupa'da kürsünün ilk basamağında yer aldı. Kadınlar Euroleague'de 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kupayı müzesine götürürken, üste üste 2 yıl FIBA Süper Kupa da kazanıldı.

Kadınlar voleybolda ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez Kupa Voley şampiyonlukları yaşandı.

Olimpiyata en fazla sporcu gönderen kulüp

Fenerbahçe olimpik branşlara yaptığı yatırımların ise faydasını kupa, madalya ve rekorlarla aldı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden 102 sporcunun 27'si sarı-lacivertli kulübün formasını giyiyor. Yelken, atletizm, kadın voleybol, boks, yüzme, kürek ve masa tenisi branşlarında olimpiyatlara oyuncu gönderildi. Özellikle başta Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli olmak üzere kadın boksörlerin dünya ve olimpiyatlarda aldığı madalyalar, yüzmede genç sporcu Kuzey Tunçelli'nin rekorları ve atletizmdeki Ramil Guliyev, Ersu Şaşma gibi birçok ismin başarıları son yıllarda dikkat çekti.

Fenerbahçe, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu tarafından '2024 yılı Fair Play Altın Şeref Bayrağı Ödülü'ne layık görüldü. TMOK amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve fair play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci olan Fenerbahçe, 'Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı 4 yıl boyunca dalgalandırmaya hak kazandı. - İSTANBUL