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Ahlatcı Çorum FK Futbolcularına Milli Ara İzni

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Takım, Manisa FK maçını 4-3 kazanarak milli araya 3 puanla girdi. 21 Mart'ta çalışmalara yeniden başlayacaklar.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.

Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı siyahlılar, milli araya 3 puanla girdi.

Maçın ardından 4 gün izin verilen takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol 21 Mart Manisa Spor Güncel Haberler

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