Ahlatcı Çorum FK Futbolcularına Milli Ara İzni
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, milli ara nedeniyle futbolcularına 4 gün izin verdi. Takım, Manisa FK maçını 4-3 kazanarak milli araya 3 puanla girdi. 21 Mart'ta çalışmalara yeniden başlayacaklar.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de futbolculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verildi.
Ligin 27. haftasında sahasında Manisa FK'yi 4-3 mağlup eden kırmızı siyahlılar, milli araya 3 puanla girdi.
Maçın ardından 4 gün izin verilen takım, 21 Mart'ta kulüp tesislerinde yeniden çalışmalara başlayacak.