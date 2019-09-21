Spor özel sporcu muhsine, dünya şampiyonasına aksaray'da hazırlanıyor

21.09.2019 15:26

Özel sporcu Muhsine, dünya şampiyonasına Aksaray'da hazırlanıyor

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesindeki Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği'nin dünya gençler şampiyonu atleti Muhsine Gezer, 3-15 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Aksaray'da hazırlanıyor.

Uluslararası Paralimpik Komitesi tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 16 yaşındaki Muhsine Gezer, Dubai'deki Dünya Şampiyonası'nda ilk 6'ya girerek, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Burhaniye Özel Sporcular Spor Kulübü Derneği ve özel sporcuların antrenörü Deniz Erenoğlu, çalışmalarıyla ilgili konuştu. Erenoğlu, "Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Aksaray'a geldik. Normalde Balıkesir Burhaniye'de stat ve pist sorunu olduğu için Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a Aksaray'da kamp yapmamızı söyledik. O da onayladı ve 14 saat süren yolculuk sonrası buraya geldik. Aksaray kampı gayet güzel geçiyor. Sporcumuz Muhsine Gezer daha 16 yaşında birçok dünya şampiyonasında derece aldı. Bunun yanında Avrupa dereceleri de var. Gelecek vadeden özel bir sporcu. Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak. Bunun için çabalıyoruz" dedi.

Aksaray'da imkanların iyi olduğunu belirten antrenör Erenoğlu, "Burada hem üniversitenin hem de Gençlik Sporun kompleksini kullanıyoruz. Bunun dışında, rakım olarak yüksek. Biz sporcular için iyi bir durum. Nem yok, kuru bir havası var. Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için çok uygun bir il. Yarışmalarda rakiplerimiz güçlü ve spor geçmişi fazla olan rakiplerle mücadele ediyoruz. Özel sporcularda biz 30-35 yaş aralığında kişilerle de yarışıyoruz. Muhsine atletizmde dünyanın en küçük özel sporcusu. Bir de bugüne kadar başarı getirmiş en küçük milli sporcumuz" diye konuştu.

Dünya şampiyonu özel sporcu Muhsine Gezer de şampiyonada Türk bayrağını göndere çekmek için elinden gelen her şeyi yapacağı söyledi. Muhsine Gezer, "5 yıldır atletizm ile uğraşıyorum ve 4 yıldır da milli takımda görev yapıyorum. Hedefimiz olan olimpiyatlara hazırlanmak için Aksaray'a geldik. Şu an Dubai'de yapılacak şampiyona için burada çalışıyoruz. Türk bayrağını dalgalandırmak için elimden geleni yapıyorum. Daha da çok yapmak istiyorum. 1500 metrede ve 400 metrede dünya şampiyonuyum. Hedeflerim çok büyük. Onun için sabah akşam idman yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA