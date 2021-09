Son dakika! Uçurtmalar Manyas Gölü için havalandı

Son dakika haber: - (Özel) Uçurtmalar Manyas Gölü için havalandı Kirlenen Manyas Gölü için 6 ülkeden öğrenciler bir araya geldi Yabancı öğrenciler Manyas Gölü'nde kirliliğe ve kuraklığa dikkat çekti Erasmus projesi ile Balıkesir'e gelen yabancı öğrenciler, Manyas Gölü'nde kirliliğe dikkat çekmek için uçurtma uçurdu.

BALIKESİR - Erasmus projesi ile Balıkesir'e gelen yabancı öğrenciler, Manyas Gölü'nde kirliliğe dikkat çekmek için uçurtma uçurdu.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen "If You Want Then Always Fly Do Not Let The Lake Get Dry/ Hep Uçsunlar İstiyorsan Göl Kurumasın" Erasmus + projesinin final etkinliği kapsamında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Bereketli Mahallesinde 5 farklı ülkeden 36 yabancı öğrenci Manyas Gölü kenarında uçurtma uçurdu. Şiddetli rüzgar dolayısı ile uçurtma uçurmakta zorlanan öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, "Manyas Gölü'nde ve Kuş Cenneti'nde çevre kirliliği çok büyük bir sıkıntı teşkil etmekte. Gölde bilinçsiz avlanma bizim için önemli. 20 Ağustosta Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Manyas Kuş Cenneti Gölü ulusal önemi haiz statü kazandı. Bu da Bandırma ve bu coğrafya için çok önemli" dedi.

Proje Koordinatörü Oğuz Kesici ise, "Bugün 36 öğrenci arkadaşımızı buraya getirdik. Estonya, Makedonya, Fransa, İspanya ve Polonya'dan gelen arkadaşlarımız Erasmus projesi dahilinde buradalar. Manyas Gölü özelinde dünyadaki göllerin sorunları üzerine konuştuk. Görüş ve düşünceler belirttik. Manyas Gölü'nde doğal hayatı görmek için toplandık. Bandırma halkının hassasiyetini artırmak istiyoruz" dedi.

Geçimini balıkçılık yaparak sağlayan Bereketli Köyü Muhtarı Ahmet Tek ise, gölün dününü ve bugününü anlattı. Muhtar Ahmet Tek, "Eskiden yayın, turna, sazan, kereveti çıkardı. Çok değerliydi. Eskiden çıkan kerevitler Fransa'ya ihraç oluyordu. Göl kirlendikten sonra maalesef bu balıkları kaybettik. Son zamanlarda ise İsrail sazanı türedi. Bu da Irak'a satılıyordu. Burada balıkçı kooperatifimiz var. Senede 2 bin ton Irak'a satış yapılıyordu. Maalesef o da gitti. 2 seneden bu yana o da yok. Göl kirlendi. Az ileride Gökmen Deresi var. Bilhassa fabrikaların attığı atıklar oradan göle geliyor. Açıldığınız zaman balıkları ölmüş olarak görüyorsunuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren