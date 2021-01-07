Son dakika: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ