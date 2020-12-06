ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
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ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı

06.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:11

Şanlıurfa'da çevreye zarar vererek polis ekiplerine mukavemet gösteren zihinsel engelli şahıs, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da çevreye zarar vererek polis ekiplerine mukavemet gösteren zihinsel engelli şahıs, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarayönü Mahallesi'nde 16 yaşındaki zihinsel engelli E.A, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) kısıtlamasına rağmen dışarı çıktıktan kısa süre sonra çevresindeki trafik levhasına ve park halindeki bir otomobile zarar vermeye başladı.

Bu sırada kısıtlama dolayısıyla çevrede bulunan polis ekipleri, durumu fark ederek E.A'nın yanına geldi.

Şahsın sakinleşmeyerek kendilerine saldırmak istemesi üzerine polis ekibi, biber gazıyla müdahale etti. Ekipler, koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada, engelli şahsın trafik levhasına, otomobile zarar verme ve polise mukavemet gösterme anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı
ŞANLIURFA - Araçlara zarar veren zihinsel engelli kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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