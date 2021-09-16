Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi - Haberler
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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın katılacağı program öncesi geldiği Mersin'de, BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın katılacağı program öncesi geldiği Mersin'de, BN Hotel'in açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'deki temasları sonrası akşam saatlerinde Mersin'e geldi. Erdoğan burada, merkez Toroslar ilçesinde kısa süre önce hizmete giren otelin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek olan 3.2 milyar liralık yatırım ve projelerin toplu açılış törenine katılacak. - MERSİN

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de otel açışını gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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